Кино 24 расскажет о романтических фильмах, имеющих счастливый финал. Это картины, что заставят улыбнуться, подарят удовольствие и вернут веру в любовь.

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"10 причин моей ненависти"

Старшеклассница Кэт хочет поступить в колледж в Нью-Йорке, пока ее сестра Бьянка взамен стремится к отношениям. Их отец установил правило, что Бьянка может видеться только с Кэт, но это не нравится ни одной из девушек. Когда новый студент влюбляется в Бьянку, он решает подыскать пару и для Кэт.

Это легкая романтическая комедия, в конце которой побеждает любовь. Все завершается символично и трогательно.

"10 причин моей ненависти": смотрите трейлер онлайн

"Гордость и предубеждение"

События происходят в Англии 18 века. Семья Беннетов хочет выдать всех дочерей замуж, поэтому размеренная жизнь семьи меняется хаосом после прибытия молодого мистера Бингли. Одна из сестер знакомится вместо этого с его другом – красивым, но высокомерным мистером Дарси.

Это одна из самых романтических классических историй о двух влюбленных, которые признали свои чувства и научились пониманию.

"Гордость и предубеждение": смотрите трейлер онлайн

"Любимый из будущего"

21-летний Тим Лейк вдруг понимает, что может путешествовать во времени. Оказывается, что этой способностью обладают все мужчины в его семье. Тим не может менять историю, но имеет возможность изменить что-то в своей жизни.

Несмотря на то, что в фильме есть и юмор, и грусть, – все это изображено как реалистичная картина человеческой жизни. Последний монолог героя показывает, что на самом деле принесло радость Тиму – это жить здесь и сейчас.

"Возлюбленный из будущего": смотрите трейлер онлайн

"Ешь, молись, люби"

С первого взгляда Элизабет – обеспеченная и замужняя женщина. Но она не чувствует себя счастливой. Поэтому после развода отправляется в путешествие по всему миру. Она едет в Италию, а затем Индию и на Бали. Элизабет стремится найти себя и осуществить свои мечты.

Фильм вдохновляет на изменения и показывает, как важно выбирать себя.

"Ешь, молись, люби": смотрите трейлер онлайн