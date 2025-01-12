Британский триллер "Скучаю по тебе" в первые дни после релиза оказался на одном из первых мест в списке самых популярных сериалов в Украине и во всем мире. И не просто так, ведь в сериале напряженный и острый сюжет, что захватывает с первых минут.

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"Скучаю по тебе" – это киноадаптация романа Харлана Кобена 2014 года. Он состоит всего из 5 эпизодов, а потому его можно пересмотреть всего за один день.

События книги разворачивались в Нью-Йорке, тогда как создатели экранизации решили перенести их в Великобританию, а съемки происходили в Манчестере.

В ролях – Розалинда Элеазар, Джессика Пламмер, Ричард Армитедж, Ленни Генри, Стив Пембертон, Марк Уоррен, Саманта Спиро и другие.

Сюжет сериала "Скучаю по тебе"

В центре сюжета – детектив Кэт Донован, решительная полицейская из отдела пропавших без вести. История начинается, когда Кэт наталкивается на фото своего бывшего жениха в приложении для знакомств. Джош исчез без всяких объяснений 11 лет назад, а его неожиданное виртуальное появление запускает цепочку странных событий.

Границы Кэт между личным и профессиональными обязанностями постепенно стирается. Она не может забыть об убийстве отца и пытается понять, почему жених исчез сразу после его похорон.

В сериале немало неожиданных поворотов, тайн, которые раскрываются и для главных героев, и для зрителя. Здесь переплетается прошлое и настоящее.

"Скучаю по тебе": смотрите трейлер онлайн

Особенность сериала в концентрации именно на Кэт и ее расследовании, что помогает понять главную героиню, ее характер и мотивы. В шоу также поднимают тему горя, идентичности и прощения. И то, как непроработанная травма может влиять на будущее.

