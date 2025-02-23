Политический триллер, где вспоминают Украину: новый мини-сериал Netflix, который можно посмотреть за день

На Netflix вышел новый короткий сериал "Нулевой день" с Робертом Де Ниро в главной роли. Это политический триллер, который держит зрителя в напряжении с первых минут.

Сериал описывают как политический конспирологический триллер, рассказывающий о масштабной кибератаке. Премьера состоялась 20 февраля, пишет 24 Канал. "Нулевой день" состоит из 6 серий, поэтому его можно посмотреть за выходной или даже один вечер.

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Сюжет сериала "Нулевой день"

Бывший президент США Джордж Маллен уже давно отошел от дел и мог бы писать мемуары и наслаждаться отдыхом. Теперь страной руководит Эвелин Митчелл. Но вдруг Маллену приходится вернуться к работе.

После мощной кибератаки, приведшей к беспорядкам и гибели тысячи людей, к нему обращаются власти США. Президент просит Джорджа помочь разобраться в ситуации. В процессе расследования бывший лидер страны сталкивается с рядом трудностей. Кроме того, он должен бороться и с собственными недостатками.

"Нулевой день": смотрите трейлер онлайн

Интересно, что в сериале "Нулевой день" вспоминают Украину. Расследуя кибератаку, подозрения первыми падают на Россию. Внимание зрителей привлекла фраза от героя Де Ниро, где он намекает на Оранжевую революцию. Также фигурирует слово "майдан".

Что говорят критики

Относительно первых рецензий от критиков – пока сериал получает средние оценки. Звездный актерский состав действительно поднял этот проект на высокий уровень, однако по сюжету "Нулевой день" может показаться не таким удачным.

В The Guardian сериал описывают как изображение "хорошего человека, который пытается делать правильные вещи в мире, который предлагает коррупцию в худшем случае, а в лучшем – только компромисс".

Сериал понравится тем, кто любит разгадывать загадки, и кому нравится тема политических интриг.