Серіал описують як політичний конспірологічний трилер, що розповідає про масштабну кібератаку. Прем'єра відбулась 20 лютого, пише 24 Канал. "Нульовий день" складається з 6 серій, тому його можна переглянути за вихідний чи навіть один вечір.

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Сюжет серіалу "Нульовий день"

Колишній президент США Джордж Маллен вже давно відійшов від справ та міг би писати мемуари й насолоджуватися відпочинком. Тепер країною керує Евелін Мітчелл. Та раптом Маллену доводиться повернутися до роботи.

Після потужної кібератаки, що призвела до заворушень і загибелі тисячі людей, до нього звертається влада США. Президентка просить Джорджа допомогти розібратися в ситуації. У процесі розслідування колишній лідер країни стикається з низкою труднощів. Крім того, він повинен боротися і з власними вадами.

"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що в серіалі "Нульовий день" згадують Україну. Розслідуючи кібератаку, підозри першими падають на Росію. Увагу глядачів привернула фраза від героя Де Ніро, де він натякає на Помаранчеву революцію. Також фігурує слово "майдан".

Що кажуть критики

Щодо перших рецензій від критиків – наразі серіал отримує середні оцінки. Зірковий акторський склад справді підняв цей проєкт на високий рівень, однак за сюжетом "Нульовий день" може видатися не таким вдалим.

У The Guardian серіал описують як зображення "хорошої людини, яка намагається робити правильні речі у світі, який пропонує корупцію в гіршому випадку, а в кращому – лише компроміс".

Серіал сподобається тим, хто любить розгадувати загадки, та кому подобається тема політичних інтриг.