На Netflix уже в течение месяца покоряет сердца зрителей новый мини-сериал под названием "Олененок". Это британская кинокартина в жанре драмы и триллера, которую создал Ричард Хадд. Он же исполняет главную роль Донни Данна.

В ленте также сыграли Джессика Ганнин, Нава Мау, Том Гудман-Хилл и другие культовые актеры. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете сериала и как его оценивают кинокритики.

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О чем сериал "Олененок"

Это история о парне, которого преследует женщина средних лет, по имени Марта. Они знакомятся в пабе. Марта получает его электронную почту и начинает непрерывно присылать сообщения, иногда – содержательные, иногда – нет, что продолжается в течение всей ночи, ежедневно.

Письма завершаются словами "отправлено с моего iPhone". Но когда поведение Марты становится все более навязчивым, а Донни – все более саморазрушительным, они оказываются в ужасной спирали, движущейся вниз.

"Олененок": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Позже зритель узнает, что Донни не был с нами откровенен в самом начале, а эта история – не об обычном сталкинге. Она превращается из рассказа о комике-неудачнике в одну из самых сильных драм Netflix и один из лучших сериалов этого года.

Что говорят кинокритики о сериале

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Лента имеет безумно высокие рейтинги. Вот, как оценивают сериал кинокритики:

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 100 % из 25 критиков выразили положительный отзыв о сериале со средней оценкой 8/10.

Консенсус веб-сайта звучит так:

""Олененок", автофикционный сериал, результат выдержки и работы создателя и звезды сериала Ричарда Гадда, может быть тяжелым для просмотра, но щедро вознаграждает зрителей своей эмоциональной сложностью и великолепной игрой."

На Metacritic сериал имеет средневзвешенную оценку 87 из 100 на основе десяти критиков, что свидетельствует о "всеобщем признании".

Поэтому не теряйте времени, а покупайте попкорн и приготовьтесь к просмотру ленты, которая уже покоряет сердца зрителей и, возможно, сможет получить и ваше признание.