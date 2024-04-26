У стрічці також зіграли Джессіка Ганнін, Нава Мау, Том Гудман-Хілл та інші культові актори. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет серіалу та як його оцінюють кінокритики.

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Про що серіал "Оленя"

Це історія про хлопця, якого переслідує жінка середніх років, на ім'я Марта. Вони знайомляться в пабі. Марта отримує його електронну пошту й починає безперервно надсилати повідомлення, іноді – змістовні, іноді – ні, що триває протягом усієї ночі, щодня.

Листи завершуються словами "надіслано з мого iPhone". Але коли поведінка Марти стає все більш нав'язливою, а Донні – все більш саморуйнівною, вони опиняються в жахливій спіралі, що рухається вниз.

"Оленя": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Пізніше глядач дізнається, що Донні не був з нами відвертий на самому початку, а ця історія – не про звичайний сталкінг. Вона перетворюється з розповіді про коміка-невдаху на одну з найсильніших драм Netflix та один з кращих серіалів цього року.

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Що кажуть кінокритики про серіал

Стрічка має шалено високі рейтинги. Ось, як оцінюють серіал кінокритики:

На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes 100 % із 25 критиків висловили позитивний відгук про серіал із середньою оцінкою 8/10.

Консенсус вебсайту звучить так:

""Оленя", автофікційний серіал, результат витримки та роботи творця та зірки серіалу Річарда Гадда, може бути важким для перегляду, але щедро винагороджує глядачів своєю емоційною складністю та чудовою грою."

На Metacritic серіал має середньозважену оцінку 87 зі 100 на основі десяти критиків, що свідчить про "загальне визнання".

Тому не гайте часу, а купляйте попкорн та приготуйтесь до перегляду стрічки, яка уже підкорює серця глядачів і, можливо, зможе отримати й ваше визнання.