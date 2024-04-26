У стрічці також зіграли Джессіка Ганнін, Нава Мау, Том Гудман-Хілл та інші культові актори. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет серіалу та як його оцінюють кінокритики.
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Про що серіал "Оленя"
Це історія про хлопця, якого переслідує жінка середніх років, на ім'я Марта. Вони знайомляться в пабі. Марта отримує його електронну пошту й починає безперервно надсилати повідомлення, іноді – змістовні, іноді – ні, що триває протягом усієї ночі, щодня.
Листи завершуються словами "надіслано з мого iPhone". Але коли поведінка Марти стає все більш нав'язливою, а Донні – все більш саморуйнівною, вони опиняються в жахливій спіралі, що рухається вниз.
"Оленя": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу
Пізніше глядач дізнається, що Донні не був з нами відвертий на самому початку, а ця історія – не про звичайний сталкінг. Вона перетворюється з розповіді про коміка-невдаху на одну з найсильніших драм Netflix та один з кращих серіалів цього року.
Що кажуть кінокритики про серіал
Стрічка має шалено високі рейтинги. Ось, як оцінюють серіал кінокритики:
- На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes 100 % із 25 критиків висловили позитивний відгук про серіал із середньою оцінкою 8/10.
- Консенсус вебсайту звучить так:
""Оленя", автофікційний серіал, результат витримки та роботи творця та зірки серіалу Річарда Гадда, може бути важким для перегляду, але щедро винагороджує глядачів своєю емоційною складністю та чудовою грою."
- На Metacritic серіал має середньозважену оцінку 87 зі 100 на основі десяти критиків, що свідчить про "загальне визнання".
Тому не гайте часу, а купляйте попкорн та приготуйтесь до перегляду стрічки, яка уже підкорює серця глядачів і, можливо, зможе отримати й ваше визнання.