19 сентября вышло продолжение антологии Райана Мерфи о громких убийствах прошлого века – "Чудовища: Лайла и Эрика Менендес". На фоне успеха первого сезона сериала "Чудовище: История Джеффри Дамера" режиссеры ленты выпустили вторую часть сериала. Подробнее о ней – расскажет Кино 24.

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"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендес"

Сериал рассказывает реальную историю братьев Лайла и Эрика, которые живут в богатой семье в доме на Беверли-Хиллз. Ребята имеют плохие отношения с родителями – строгим бизнесменом Хосе и меланхоличной домохозяйкой Китти. Однажды братья в очередной раз поссорились с родными людьми, поэтому решили все изменить, но довольно радикальным путем.

Лайл и Эрик покупают дробовики и убивают родителей в своем доме. Один из братьев информирует полицию о преступлении, но не говорит, кто на самом деле его совершил. Сначала героев не подозревают в убийстве, но из-за собственной неосторожности их впоследствии таки задерживают правоохранительные органы.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендес": смотрите трейлер онлайн

Лента постоянно держит в напряжении, демонстрируя фрагменты из настоящего и прошлого ребят, показывая, что именно могло стать причиной совершения страшного преступления.

Почему братья решились на жестокий поступок? Что происходило в отношениях семьи в течение десятков лет? Какой будет судьба братьев после окончания расследования? На все эти вопросы зритель получит ответ во время просмотра сезона, который точно захочется потом пересмотреть еще несколько раз.

Что еще нужно посмотреть на Netflix

Среди самых популярных сериалов в обновленном рейтинге от Netflix также есть ленты:

"Великолепная пара";

"Эмили в Париже";

"КАОС";

"Успеть до 30";

"Остров миллиардеров" и другие.

История двух братьев Менендес обязательно вас удивит и подарит незабываемые впечатления. Поэтому включайте сериал и наслаждайтесь уютным осенним вечером.