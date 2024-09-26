19 вересня вийшло продовження антології Раяна Мерфі про гучні вбивства минулого століття – "Чудовиська: Лайла й Еріка Менендесів". На тлі успіху першого сезону серіалу "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" режисери стрічки випустили другу частину серіалу. Детальніше про неї – розповість Кіно 24.

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"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Серіал розповідає реальну історію братів Лайла та Еріка, які живуть у заможній родині в будинку на Беверлі-Гіллз. Хлопці мають погані стосунки з батьками – суворим бізнесменом Хосе й меланхолійною домогосподаркою Кітті. Одного разу брати вкотре посварилися з рідними людьми, тому вирішили все змінити, але доволі радикальним шляхом.

Лайл та Ерік купують дробовики й вбивають батьків у своєму будинку. Один з братів інформує поліцію про злочин, але не говорить, хто насправді його скоїв. Спершу героїв не підозрюють у вбивстві, але через власну необережність їх згодом таки затримують правоохоронні органи.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів": дивіться трейлер онлайн

Стрічка постійно тримає в напрузі, демонструючи фрагменти з теперішнього та минулого хлопців, показуючи, що саме могло стати причиною скоєння страшного злочину.

Чому брати наважилися на жорстокий вчинок? Що відбувалося у стосунках родини протягом десятків років? Якою буде доля братів після закінчення розслідування? На всі ці питання глядач отримає відповідь під час перегляду сезону, який точно захочеться потім передивитися ще кілька разів.

Що ще треба подивитись на Netflix

Серед найпопулярніших серіалів в оновленому рейтингу від Netflix також є стрічки:

"Чудова пара";

"Емілі в Парижі";

"КАОС";

"Встигнути до 30";

"Острів мільярдерів" та інші.

Історія двох братів Менендесів обов'язково вас здивує і подарує незабутні враження. Тож вмикайте серіал і насолоджуйтеся затишним осінніми вечорами.