Стоит ли смотреть "Убивайте осознанно": новый нестандартный сериал Netflix захватывает зрителей

Новый сериал "Убивайте осознанно" соединил несколько жанров: криминал, комедию и детектив. Он уже несколько недель не выходит из списков самого популярного на Netflix во многих странах.

Немецкий мини-сериал рассказывает об адвокате мафии, который ищет баланса в жизни. 24 Канал расскажет больше о нестандартном криминальном триллере, который захватил зрителей.

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Сериал "Убивайте осознанно", состоящий из 8 эпизодов, вышел на Netflix 31 октября 2024 года. Он основан на одноименном романе Карстена Дуссе.

Сюжет сериала "Убивайте осознанно"

В центре истории – мафиозный адвокат Бьорн Димели, который пытается найти совместить работу и личную жизнь. Он не может проводить достаточно времени с семьей даже в особые дни из-за занятости. Причиной этого крупнейший клиент Бьорна – мафиозный босс, который заставляет адвоката постоянно оставаться в динамике.

Из-за работы у Бьорна крайне сложные отношения с женой, а с дочерью близкая связь практически потерялась. Поэтому из-за абсолютного хаоса в жизни мужчина записался на семинар на тему осознанности. Мужчина надеется, что это поможет ему обрести гармонию и баланс. Но техники, которые он получил на семинаре, показывают его темную сторону.

"Убивайте осознанно": смотрите трейлер онлайн

Первый сезон завершился многими курьезными моментами и вопросами, на которые зритель не смог найти ответы. Вероятно, что создатели продолжат его на второй сезон.

Кому понравится этот триллер

Критики видят сходство этого сериала с "Декстером" и австралийской лентой Mr. Inbetween. Это также мрачная черная комедия, где юмор можно найти в самых темных моментах. Он захватывает зрителя от начала до конца благодаря остроте сюжета, лаконичности и актерской игре.

Поскольку сериал состоит всего из 8 эпизодов, его можно посмотреть за вечер или выходные. Он понравится зрителям, которые являются сторонниками нестандартного и странного юмора и любят познавать темные стороны человеческого поведения.