"Веном 2: Карнаж" превзошел "Черную вдову" по просмотрам – новый рекорд за время пандемии

Один из самых ожидаемых фильмов "Веном 2: Карнаж" установил потрясающий результат в кинопрокате – за первые выходные лента собрала 90,1 миллиона долларов.

Это новый рекорд за время пандемии. Напомним, фильм выходит только в кинотеатрах, в Украине его покажут на широких экранах уже совсем скоро – 14 октября.

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"Веном 2: Карнаж" с Томом Харди в главной роли превзошел "Черную вдову", которая за первый уикенд собрала 80 миллионов долларов в кинотеатрах, "Шан-Чи и легенда десяти колец" (75 миллионов долларов) и "Форсаж 9" (70 миллионов долларов).

Сюжет фильма о Веноме

События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – неудержимого монстра-убийцы Карнажа.

Режиссером ленты выступил Энди Серкис вместе с Columbia Pictures (совместно с Marvel и Tencent Pictures). В фильме также появятся такие актеры, как:

Мишель Уильямс;

Рид Скотт;

Наоми Харрис.

Чем удивил второй трейлер "Венома 2: Карнаж"

В ролике нам показывают больше взаимосвязи между персонажами Эдди и Веномом. Пара все еще решает проблемы в своем сожительстве, так как Эдди заставляет симбиота быть менее агрессивным, в то же время Веном стремится, чтобы Эдди был более активным. Веном убеждает Эдди: "Я хищник, мне нужна свобода!". Вероятно, в фильме нам расскажут предысторию Карнажа, его происхождение.

"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер

Ранее Том Харди заявил, что раздумывает над третьим фильмом про Венома: "Я уже думаю над третьим фильмом, потому что, по моему мнению, его сценарии нужно писать одновременно, то есть вторую и третью части вместе. Пока второй фильм не достигнет успеха, триквел не одобрят. Однако, студия очень довольна сиквелом. Если обе стороны будут готовы, и это будет им выгодно, почему нет. Я надеюсь и решительно, обеими руками, стремлюсь к этому, постараюсь сделать это возможным. Было бы неразумно не участвовать в Олимпийских играх, если ты уже бежишь стометровку".