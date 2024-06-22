Что посмотреть на выходные: новый сериал от Netflix, который сможет заинтересовать

В выходные не хочется загружать голову сложными психологическими триллерами или боевиками. Если вы тоже такого мнения, рекомендуем к просмотру интересный сериал.

В эти выходные можно посмотреть британско-канадский сериал "Девушка-Гик", состоящий из 10 эпизодов. Он рассказывает о неуклюжем подростке, который хочет стать моделью, пишет Кино 24.

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Что посмотреть в выходные

Первый сезон "Девушки-Гик" дебютировал на Netflix 30 мая этого года. Он сразу же получил одно из самых высоких мест среди самого популярного на стриминговой платформе.

В центре сюжета – девушка-подросток Гарриет Мэннерс. Она неуклюжая физически и социально, неуверенная в себе и легкая мишень для буллинга со стороны хулиганов. Ее поддержкой является лишь лучшая подруга Нат, сосед и товарищи.

Класс Гарриет выигрывает конкурс на Лондонскую неделю моды. Девушка привлекает внимание модельных агентов. Со временем Гарриет понимает, что некоторые люди прирожденные для того, чтобы отличаться.

"Девушка-Гик": смотрите трейлер онлайн

По реакции критиков, сериал получил в целом положительные рецензии и отзывы. В The Guardian его назвали удачной экранизацией (он создан по одноименным романам) и указали, что он "свежий, живой и смешной".

Несмотря на то, что в сериале довольно привычный троп и сюжет, что не удивит заядлых киноманов, он приятный и иногда сказочный. Он также поднимает важную тему нейроразнообразия, ведь главная актриса болеет аутизмом, как и автор книг и ее героиня.