Цими вихідними можна подивитися британсько-канадський серіал "Дівчина-Ґік", що складається з 10 епізодів. Він розповідає про незграбного підлітка, який хоче стати моделлю, пише Кіно 24.

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Що подивитися у вихідні

Перший сезон "Дівчини-Ґік" дебютував на Netflix 30 травня цього року. Він одразу ж здобув одне з найвищих місць серед найпопулярнішого на стримінговій платформі.

У центрі сюжету – дівчина-підліток Гаррієт Меннерс. Вона незграбна фізично й соціально, невпевнена у собі та легка мішень для булінгу з боку хуліганів. Її підтримкою є лиш найкраща подруга Нат, сусід та товариші.

Клас Гаррієт виграє конкурс на Лондонський тиждень моди. Дівчина привертає увагу модельних агентів. З часом Гаррієт розуміє, що деякі люди природжені для того, щоб відрізнятися.

"Дівчина-Ґік": дивіться трейлер онлайн

Щодо реакції критиків, серіал отримав загалом схвальні рецензії та відгуки. У The Guardian його назвали вдалою екранізацією (він створений за однойменними романами) та вказали, що він "свіжий, живий і смішний".

Попри те, що у серіалі доволі звичний троп та сюжет, що не здивує запеклих кіноманів, він приємний та подекуди казковий. Він також підіймає важливу тему нейрорізноманітності, адже головна акторка хворіє на аутизм, як і авторка книжок та її героїня.