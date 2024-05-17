Именно сегодня, 17 мая, состоится премьера этого сериала. Кино 24 расскажет, каких сюжетных перипетий в кадре ожидать зрителям.

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"Шоу 8"

Это новый корейский сериал, который состоит из 8 эпизодов.

По сюжету, восемь человек заперты в загадочной восьмиэтажке и участвуют в заманчивом, но опасном шоу, зарабатывая деньги за время, проведенное там. Они будут бороться за главный приз, который достигает астрономических 44,8 миллиарда. Они сталкиваются с жестокими правилами. Чтобы выиграть, им нужно выдержать 100 дней в небольшой студии, поскольку все покупки имеют 1000-кратную наценку, вычитаемую из приза. Что же получится из этой затеи?

"Шоу 8": смотрите онлайн трейлер сериала

Поэтому не пропустите премьеру увлекательного сериала и окунитесь в мир интересных приключений на экране. Приятного просмотра!