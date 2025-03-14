Идеальная комедия на вечер: самый новый сериал-хит от Netflix покоряет зрителей

Премьера нового сериала Netflix "Самый ценный игрок" порадовала любителей комедии и романтики. Это спортивное телешоу с Кейт Хадсон в главной роли уже покорило зрителей.

"Самый ценный игрок" стал самым популярным сериалом Netflix не только в Украине, но и в Великобритании и еще 89 странах, пишет Кино 24. Проект держится в топах уже более двух недель с момента премьеры, за это время его посмотрели более 21 миллиона раз.

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Спортивную комедию создали, Минди Калинг, Айк Барингольц и Дэвид Стассен. Главную роль сыграла знаменитая Кейт Хадсон. Первый сезон сериала состоит из 10 серий. После успеха его уже продлили на второй сезон.

Сюжет нового хита Netflix

В центре сюжета – Айла Гадсон – единственная сестра в семье братьев. Несмотря на свою решительность и амбициозность она часто оставалась в тени своих родных-мужчин. Но пришло время это исправить. Айла становится руководительницей профессиональной баскетбольной франшизы, которой руководил ее брат. Теперь девушка тоже становится частью семейного бизнеса, где много трудностей, скептицизма в ее сторону и стереотипов.

Айла сталкивается с различными препятствиями – сексизмом, соперничеством с братьями и хаотичным спортивным миром. Ее личная и профессиональная жизнь становятся для девушки испытаниями. Ведь она должна быстро адаптироваться к новым правилам, быть лидером и уверенно принимать важные решения.

"Самый ценный игрок": смотрите трейлер онлайн

Кинокритики и киноманы положительно оценивают первый сезон "Самого ценного игрока". На Rotten Tomatoes его оценивают в 78%, а Metacritic присвоил сериалу 65 баллов из 100.

В сериале соединился легкий юмор и важная тема о личностном росте, преодоление стереотипов и роль женщины в мире, где доминируют мужчины. Он вдохновляет и поражает – именно поэтому аудитория вывела его на первое место в рейтинге.