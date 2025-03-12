Рейтинг самых популярных сериалов может пригодиться, если вы не знаете, что можно посмотреть вечером. Стриминговая платформа предлагает множество новинок, а Кино 24 расскажет о них подробнее.

Интересно 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами самых требовательных украинских зрителей

"Плеймейкерка"

Главная героиня Исла – единственная сестра в семье братьев, которая часто оставалась в их тени. И вдруг один из братьев должен оставить должность президента футбольного клуба "Лос-Анджелес Вейвс", что дает возможность Исле реализоваться. Она хочет доказать скептическим братьям и всему сообществу, что ее назначение – удачный выбор.

Сейчас эта спортивная драма является самой популярной в Украине. Здесь соединился остроумный юмор и неожиданные сюжетные повороты.

"Плеймейкерка": смотрите трейлер онлайн

"Нулевой день"

В центре сюжета сериала – Джордж Маллен, бывший президент США. После отставки он хочет проводить время как заблагорассудится и писать мемуары. Но в стране случается масштабная кибератака, из-за которой погибает много людей, а в стране начинается хаос.

Джордж Маллен соглашается на просьбу действующего президента помочь расследовать эту проблему, но этот путь кажется очень тернистым.

"Нулевой день": смотрите трейлер онлайн

"Гепард"

События новой исторической драмы разворачиваются в 19 веке в Сицилии, когда в стране происходит революция, а старые порядки сменяются новыми правилами.

Дон Фабрицио Корберо хочет удержаться на плаву в эти непростые времена, поэтому вместе с семьей бежит в другой город и хочет женить дочь мэра города Анжелину и своего племянника Танкреди. Но чувства невозможно навязать. Этот мини-сериал Netflix можно посмотреть за день.

"Гепард": смотрите трейлер онлайн

Украинцы в течение последней недели также смотрели как высокорейтинговые сериалы-хиты, так и новинки. В список самых популярных вошли: