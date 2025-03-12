Рейтинг найпопулярніших серіалів може стати у пригоді, якщо ви не знаєте, що можна подивитися ввечері. Стримінгова платформа пропонує безліч новинок, а Кіно 24 розповість про них детальніше.

Цікаво 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами найвибагливіших українських глядачів

"Плеймейкерка"

Головна героїня Ісла – єдина сестра в родині братів, яка часто залишалась у їхній тіні. Та раптом один з братів повинен залишити посаду президента футбольного клубу "Лос-Анджелес Вейвс", що дає можливість Іслі реалізуватися. Вона хоче довести скептичним братам та всій спільноті, що її призначення – вдалий вибір.

Зараз ця спортивна драма є найпопулярнішою в Україні. Тут поєднався дотепний гумор і несподівані сюжетні повороти.

"Плеймейкерка": дивіться трейлер онлайн

"Нульовий день"

У центрі сюжету серіалу – Джордж Маллен, колишній президент США. Після відставки він хоче проводити час як заманеться й писати мемуари. Але в країні трапляється масштабна кібератака, через яку гине багато людей, а в країні починається хаос.

Джордж Маллен погоджується на прохання чинної президентки допомогти розслідувати цю проблему, але цей шлях видається дуже тернистим.

"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн

"Гепард"

Події нової історичної драми розгортаються у 19 столітті в Сицилії, коли в країні відбувається революція, а старі порядки змінюються новими правилами.

Дон Фабріціо Корберо хоче втриматися на плаву у ці непрості часи, тому разом з сім'єю втікає до іншого міста та хоче одружити доньку мера міста Анжеліну і свого племінника Танкреді. Але почуття неможливо нав'язати. Цей мінісеріал Netflix можна подивитись за день.

"Гепард": дивіться трейлер онлайн

Українці упродовж останнього тижня також дивилися як високорейтингові серіали-хіти, так і новинки. До списку найпопулярніших увійшли: