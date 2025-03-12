Рейтинг найпопулярніших серіалів може стати у пригоді, якщо ви не знаєте, що можна подивитися ввечері. Стримінгова платформа пропонує безліч новинок, а Кіно 24 розповість про них детальніше.
Цікаво 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами найвибагливіших українських глядачів
"Плеймейкерка"
Головна героїня Ісла – єдина сестра в родині братів, яка часто залишалась у їхній тіні. Та раптом один з братів повинен залишити посаду президента футбольного клубу "Лос-Анджелес Вейвс", що дає можливість Іслі реалізуватися. Вона хоче довести скептичним братам та всій спільноті, що її призначення – вдалий вибір.
Зараз ця спортивна драма є найпопулярнішою в Україні. Тут поєднався дотепний гумор і несподівані сюжетні повороти.
"Плеймейкерка": дивіться трейлер онлайн
"Нульовий день"
У центрі сюжету серіалу – Джордж Маллен, колишній президент США. Після відставки він хоче проводити час як заманеться й писати мемуари. Але в країні трапляється масштабна кібератака, через яку гине багато людей, а в країні починається хаос.
Джордж Маллен погоджується на прохання чинної президентки допомогти розслідувати цю проблему, але цей шлях видається дуже тернистим.
"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн
"Гепард"
Події нової історичної драми розгортаються у 19 столітті в Сицилії, коли в країні відбувається революція, а старі порядки змінюються новими правилами.
Дон Фабріціо Корберо хоче втриматися на плаву у ці непрості часи, тому разом з сім'єю втікає до іншого міста та хоче одружити доньку мера міста Анжеліну і свого племінника Танкреді. Але почуття неможливо нав'язати. Цей мінісеріал Netflix можна подивитись за день.
"Гепард": дивіться трейлер онлайн
Українці упродовж останнього тижня також дивилися як високорейтингові серіали-хіти, так і новинки. До списку найпопулярніших увійшли:
- "Кассандра"
- "Токсичне місто"
- "Лише один погляд"
- "Ціна краси" 1 сезон
- "Formula 1. Жени, щоб вижити" 7 сезон
- "Наглядач" 1 сезон
- "Ла-Пальма".