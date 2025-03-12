У цьому списку є як захопливі анімаційні стрічки, що припадуть до смаку дітям, так і трагедійні або пригодницькі фільми, які точно зацікавлять дорослих. Кожен зможе знайти щось на свій смак і насолодитись переглядом. Не зволікайте – обирайте свого фаворита на Кіно 24 та поринайте у світ кіно!

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"Смакота"

За сюжетом фільму, заможна німецька сім'я вирушає на відпустку в мальовничу місцевість на південь Франції, сподіваючись насолодитися спокоєм та гармонією природи. Однак їхнє перебування у цьому ідилічному куточку перетворюється на справжній кошмар, коли вони потрапляють у хитросплетені тенета молодої працівниці готелю.

"Смакота": дивіться онлайн трейлер фільму

Виявляється, що жінка, здається, не така безневинна, як вона намагається виглядати. Вона плете темні та зловісні плани, які, видається, загрожують не лише родині, а і їхньому майбутньому.

Також у списку найпопулярніших фільмів ви знайдете такі стрічки:

"Бастіон 36"

"Планктон"

"Неправильний шлях"

"Потяг у 31 грудня"

"Нікчемний я 3"

"Медовий місяць із моєю мамою"

"Посіпаки"

"Сімейка Крудсів"

"Історія кохання в Копенгагені"

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