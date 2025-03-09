24 Канал розповідає про найкращі новинки серед анімаційних фільмів, які варті перегляду. Ці мультфільми точно подарують гарний настрій малечі.

Не пропустіть Ідеальні для відпочинку: 4 найновіші фільми Netflix, які варто подивитися

"Планктон: Фільм"

Планктон знову хоче викрасти секретну формулу крабсбургера, але його новий експеримент випадково змінює все. Комп'ютерна дружина злодія планує самостійно захопити світ, тому тепер Бікіні-Боттом у небезпеці. Герой може все виправити, але якщо об'єднається з Губкою Бобом та його друзями.

"Планктон: Фільм": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Луні Тюнз: Врятувати планету"

У майбутньому Земля опиняється на межі катастрофи, адже могутній інопланетний лиходій вирішив підірвати планету. Зупинити цього злодія можуть лише порося Поркі Піг і качур Даффі Дак. Вони вирушають у відкритий космос на божевільну місію, повну небезпечних пригод, комедійних ситуацій і несподіваних поворотів. Чи зможуть герої врятувати світ?

"Луні Тюнз: Врятувати планету": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Зауважимо, якщо ви хочете дізнатися ще більше про культові кінострічки, зверніть увагу на інші топові мультфільми, які торкнуться душі кожного.

"Дикий робот"

Після корабельної аварії робот Роз опиняється на безлюдному острові. Спочатку вона не розуміє, як вижити серед дикої природи, але з часом знаходить спільну мову з тваринами й навіть стає частиною їхнього світу. Та коли її починають шукати люди, Роз має вирішити, де її справжній дім.

"Дикий робот": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Їжак Сонік 3"

Сонік, Тейлз і Наклз стикаються з новим небезпечним суперником Шедоу. Це загадковий їжак із надзвичайними здібностями, які герої ніколи раніше не бачили. Чи зможе Сонік зупинити нову загрозу, перш ніж стане занадто пізно?

"Їжак Сонік 3": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Обирайте мультфільм з переліку та проведіть цей день разом зі своїми дітьми. Насолоджуйтеся переглядом!