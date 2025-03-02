У вихідні як ніколи хочеться чогось легкого для гарного настрою і відпочинку. 24 Канал розповість про останні фільми від Netflix, які варті перегляду.

Цікаво Україна серед претендентів на Оскар-2025: які фільми можуть стати на заваді перемозі

"Історія кохання в Копенгагені"

У центрі сюжету – успішна письменниця Мія, яка у своїй нещодавній книжці писала про труднощі життя самотньої жінки. Вона вирішує дати шанс старшому чоловікові на ім'я Еміль, в якого є двоє дітей. Стосунки пари поступово розвиваються й тепер сама Мія мріє про нащадка, але все дається не так просто.

"Історія кохання в Копенгагені": дивіться трейлер онлайн

"Дольче Вілла"

Романтична комедія розповідає про батька та його доньку, яка хоче витратити всі свої заощадження в Італії на відновлення занедбаної вілли. Бізнесмен негайно вирушає до країни, щоб відмовити дівчину від імпульсивного рішення. Але нові знайомства та несподівані події перевертають життя чоловіка з ніг на голову.

"Дольче Вілла": дивіться трейлер онлайн

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Шоста частина фільму про Воллеса й Ґроміта розповідає про нові пригоди дуету. Після того, як птахи раптово влаштовують хаос у мирному районі, Воллес створює пристрій для їхнього заспокоєння. Але тепер курка влаштовує повстання проти Воллеса, тому песику Ґроміту доводиться рятувати ситуацію. У стрічці багато гумору, динамічних сцен і тепла.

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата": дивіться трейлер онлайн

"Потяг у 31 грудня"

Провідник Микола Іванович сподівався на спокійний та тихий рейс, що стане останнім в цьому році. Але з Києва до Львова в одному вагоні їдуть зовсім незвичайні пасажири. Потяг раптово застрягає у безлюдному полі – це допомагає людям зблизитися і допомогти втілити новорічне диво.

"Потяг у 31 грудня": дивіться трейлер онлайн