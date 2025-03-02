В выходные как никогда хочется чего-то легкого для хорошего настроения и отдыха. 24 Канал расскажет о последних фильмах от Netflix, которые стоят просмотра.

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"История любви в Копенгагене"

В центре сюжета – успешная писательница Мия, которая в своей недавней книге писала о трудностях жизни одинокой женщины. Она решает дать шанс старшему мужчине по имени Эмиль, у которого есть двое детей. Отношения пары постепенно развиваются и теперь сама Мия мечтает о потомке, но все дается не так просто.

"История любви в Копенгагене": смотрите трейлер онлайн

"Дольче Вилла"

Романтическая комедия рассказывает об отце и его дочери, которая хочет потратить все свои сбережения в Италии на восстановление заброшенной виллы. Бизнесмен немедленно отправляется в страну, чтобы отговорить девушку от импульсивного решения. Но новые знакомства и неожиданные события переворачивают жизнь мужчины с ног на голову.

"Дольче Вилла": смотрите трейлер онлайн

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Шестая часть фильма об Уоллесе и Громите рассказывает о новых приключениях дуэта. После того, как птицы внезапно устраивают хаос в мирном районе, Уоллес создает устройство для их успокоения. Но теперь курица устраивает восстание против Уоллеса, поэтому собачке Громиту приходится спасать ситуацию. В ленте много юмора, динамичных сцен и тепла.

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть": смотрите трейлер онлайн

"Поезд в 31 декабря"

Проводник Николай Иванович надеялся на спокойный и тихий рейс, что станет последним в этом году. Но из Киева во Львов в одном вагоне едут совсем необычные пассажиры. Поезд внезапно застревает в безлюдном поле – это помогает людям сблизиться и помочь воплотить новогоднее чудо.

"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн