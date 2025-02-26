24 Канал розповідає про стрічки, які змагатимуться за статуетку разом з українською кінороботою вже цих вихідних. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Фільм про війну в Україні номінований на Оскар-2025: чи прогнозують букмекери перемогу стрічці

"Цукрова тростина"

Цей фільм зняли Джуліан Брейв НойзКет та Емілі Кассі. Глядачі матимуть змогу спостерігати за розслідуванням жорстокого поводження з дітьми у школах-інтернатах у Канаді. У навчальних закладах малечу корінних народів позбавляли можливості розмовляти рідною мовою та досліджувати свої традиції. Одного дня у Канаді знайшли анонімні могили біля школи-інтернату. Тоді весь світ дізнався про насильство і страждання дітей, які навчалися у цих закладах.

"Цукрова тростина": дивіться трейлер фільму онлайн

"Саундтрек до державного перевороту"

Під час Холодної війни сталося вбивство першого прем'єр-міністра Демократичної Республіки Конго – Патріса Лумумби. Американські джазові музиканти Еббі Лінкольн і Макс Роуч обурилися цією подією. Вони вломлюються на засідання Ради Безпеки ООН з метою протесту.

"Саундтрек до державного перевороту": дивіться трейлер фільму онлайн

"Щоденники чорної скриньки"

У центрі сюжету – японська журналістка Шіорі Іто, яка стала жертвою сексуального насильства з боку впливового медійника. Коли жінка повідомила про злочин, то їй сказали, що недостатньо доказів для порушення кримінальної справи. Попри це, вона вирішила розпочати цивільну справу, написати книгу та розповісти про свою тривалу боротьбу.

"Щоденники чорної скриньки": дивіться трейлер фільму онлайн

"Немає іншої землі"

Фільм був створений командою режисерів з Ізраїлю та Палестини. Сюжет стрічки розгортається навколо знищення ізраїльськими військовими Масафера-Ятта на Західному березі річки Йордан. Крім цього, глядачі спостерігатимуть за спільною роботою палестинського активіста Базеля та журналіста Ювала з Ізраїля.

"Немає іншої землі": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, український фільм "Порцелянова війна", що номінований на Оскар-2025, розповідає історію трьох українських художників. Вони вирішили залишитись у Харкові під час війни, попри всю небезпеку, що їх оточувала. Митці створювали порцелянові вироби, які стали символами стійкості, витривалості та людяності у часи війни.