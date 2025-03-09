24 Канал рассказывает о лучших новинках среди анимационных фильмов, которые стоят просмотра. Эти мультфильмы точно подарят хорошее настроение малышам.

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"Планктон: Фильм"

Планктон снова хочет похитить секретную формулу крабсбургера, но его новый эксперимент случайно меняет все. Компьютерная жена злодея планирует самостоятельно захватить мир, поэтому теперь Бикини-Боттом в опасности. Герой может все исправить, но если объединится с Губкой Бобом и его друзьями.

"Планктон: Фильм": смотрите трейлер мультфильма онлайн

"Луни Тюнз: Спасти планету"

В будущем Земля оказывается на грани катастрофы, ведь могущественный инопланетный злодей решил взорвать планету. Остановить этого злодея могут только поросенок Порки Пиг и утка Даффи Дак. Они отправляются в открытый космос на безумную миссию, полную опасных приключений, комедийных ситуаций и неожиданных поворотов. Смогут ли герои спасти мир?

"Луни Тюнз: Спасти планету": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Заметим, если вы хотите узнать еще больше о культовых кинолентах, обратите внимание на другие топовые мультфильмы, которые коснутся души каждого.

"Дикий робот"

После кораблекрушения робот Роз оказывается на необитаемом острове. Сначала она не понимает, как выжить среди дикой природы, но со временем находит общий язык с животными и даже становится частью их мира. Но когда ее начинают искать люди, Роз должна решить, где ее настоящий дом.

"Дикий робот": смотрите трейлер мультфильма онлайн

"Еж Соник 3"

Соник, Тейлз и Наклз сталкиваются с новым опасным соперником Шедоу. Это загадочный еж с необычайными способностями, которые герои никогда раньше не видели. Сможет ли Соник остановить новую угрозу, прежде чем станет слишком поздно?

"Еж Соник 3": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Выбирайте мультфильм из перечня и проведите этот день вместе со своими детьми. Наслаждайтесь просмотром!