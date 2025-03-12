В этом списке есть как увлекательные анимационные ленты, что придутся по вкусу детям, так и трагедийные или приключенческие фильмы, которые точно заинтересуют взрослых. Каждый сможет найти что-то на свой вкус и насладиться просмотром. Не медлите – выбирайте своего фаворита на Кино 24 и погружайтесь в мир кино!
Смотрите также Самый новый сериал, от которого в восторге украинцы: где смотреть "Ключи от правды" онлайн бесплатно
"Вкуснотища"
По сюжету фильма, состоятельная немецкая семья отправляется в отпуск в живописную местность на юг Франции, надеясь насладиться покоем и гармонией природы. Однако их пребывание в этом идиллическом уголке превращается в настоящий кошмар, когда они попадают в хитросплетенные сети молодой работницы отеля.
"Вкуснотища": смотрите онлайн трейлер фильма
Оказывается, что женщина, кажется, не такая невинная, как она пытается выглядеть. Она плетет темные и зловещие планы, которые, кажется, угрожают не только семье, а и их будущему.
Также в списке самых популярных фильмов вы найдете такие ленты:
- "Бастион 36"
- "Планктон"
- "Неправильный путь"
- "Поезд в 31 декабря"
- "Ничтожный я 3"
- "Медовый месяц с моей мамой"
- "Миньоны"
- "Семейка Крудс"
- "История любви в Копенгагене"
Ищите своего фаворита среди топовых фильмов на Netflix и устройте себе вечер настоящего релакса.