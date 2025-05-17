Идеальный для отдыха: новый популярный сериал Netflix, который можно посмотреть за день

В начале мая на Netflix состоялась премьера нового комедийно-драматического сериала. Он покорил зрителей уютной атмосферой, интересной историей и сюжетом, который веселит и трогает одновременно.

"Четыре времени года" – американский сериал, являющийся адаптацией одноименного фильма 1981 года. Это современный взгляд на события, происходившие в ленте, пишет Кино 24.

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Над сериалом работала Тина Фей, Ленг Фишер и Трейси Уигфилд. В нем объединился звездный состав актеров - Стив Карелл, Колман Доминго, а кроме них: Тина Фей, Уилл Форте, Кэрри Кенни, Марко Кальвани и Эрика Хеннингсен.

О чем рассказывает сериал

В центре сюжета – три супружеские пары. Кейт и Джек, Ник и Энн, Дэнни и Клод являются старыми друзьями. На протяжении 30 лет они не только сохраняют связь, но и вместе ездят на отдых каждый сезон. Эта традиция оказывается под угрозой, когда одна из пар – Ник и Энн – сообщают о разводе.

Теперь на встречи с друзьями Ник берет новую девушку, которая значительно моложе. Все остальные потрясены последними новостями. Баланс в группе нарушается, появляется напряжение, каждая пара переосмысливает не только дружбу, но и собственные отношения.

"Четыре времени года": смотрите трейлер онлайн

Как отзываются критики

IMDb – 7,2

Rotten Tomatoes – 78%

Metacritic – 61/100

"Четыре времени года" получили немало положительных отзывов, ведь здесь много смеха и уюта. Тема дружбы, отношений, развода, для многих являются близкими и понятными. На Rotten Tomatoes сериал назвали остроумным и мудрым. Также шоу описывают не слишком напряженным, а 8 эпизодов пролетают незаметно. Персонажи интересные, а шутки очень смешные, остроумные и меткие.

На Rolling Stone поделились более критическим отзывом, упомянув о слабых моментах в сериале. И на The Guardian подчеркнули, что "Четыре времени года" – идеальный сериал для отдыха.

К слову, благодаря высоким рейтингам и популярности среди зрителей, Netflix официально продлил сериал на второй сезон, который также будет состоять из восьми эпизодов. Дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что новые серии выйдут в 2026 году.