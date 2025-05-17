"Чотири пори року" – американський серіал, що є адаптацією однойменного фільму 1981 року. Це сучасний погляд на події, що відбувалися у стрічці, пише Кіно 24.

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Над серіалом працювала Тіна Фей, Ленг Фішер та Трейсі Вігфілд. У ньому об'єднався зірковий склад акторів - Стів Карелл, Колман Домінго, а крім них: Тіна Фей, Вілл Форте, Керрі Кенні, Марко Кальвані та Еріка Геннінгсен.

Про що розповідає серіал

У центрі сюжету – три подружні пари. Кейт і Джек, Нік і Енн, Денні та Клод є старими друзями. Упродовж 30 років вони не тільки зберігають зв'язок, але й разом їздять на відпочинок кожного сезону. Ця традиція опиняється під загрозою, коли одна з пар – Нік та Енн – повідомляють про розлучення.

Тепер на зустрічі з друзями Нік бере нову дівчину, яка є значно молодшою. Усі решта приголомшені останніми новинами. Баланс у групі порушується, з'являється напруга, кожна пара переосмислює не лише дружбу, але й власні стосунки.

"Чотири пори року": дивіться трейлер онлайн

Як відгукуються критики

IMDb – 7,2

Rotten Tomatoes – 78%

Metacritic – 61/100

"Чотири пори року" отримали чимало позитивних відгуків, адже тут багато сміху й затишку. Тема дружби, стосунків, розлучення, для багатьох є близькими та зрозумілими. На Rotten Tomatoes серіал назвали дотепним і мудрим. Також шоу описують не надто напруженим, а 8 епізодів пролітають непомітно. Персонажі цікаві, а жарти дуже смішні, дотепні й влучні.

На Rolling Stone поділилися більш критичним відгуком, згадавши про слабкі моменти в серіалі. Та на The Guardian підкреслили, що "Чотири пори року" – ідеальний серіал для відпочинку.

До слова, завдяки високим рейтингам і популярності серед глядачів, Netflix офіційно продовжив серіал на другий сезон, який також складатиметься з восьми епізодів. Дата прем'єри поки що не оголошена, але очікується, що нові серії вийдуть у 2026 році.