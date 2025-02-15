Основанный на реальных событиях: новый сериал Netflix, который стоит посмотреть на выходных

Недавно Netflix презентовал новый мини-сериал, снятый по мотивам реальной истории. Он рассказывает о Белль Гибсон, блогерше, которая обманула сотни тысяч людей.

Австралийский сериал "Яблочный уксус" состоит из 6 эпизодов, поэтому его можно посмотреть всего за вечер. 24 Канал со ссылкой на BBC подробнее расскажет, что надо знать об этом кино.

Интересно Остросюжетный новый мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер

История мошенницы Белль Гибсон

В 2009 году австралийка Белль Гибсон публично рассказала, что у нее рак мозга. А уже через 4 года заявила, что победила онкологическое заболевание с помощью здорового образа жизни. Она создала приложение с советами для оздоровления, ездила по миру с лекциями и продавала книгу о здоровой диете и природных методах лечения.

Но все это было ложью. В 2014 году, когда австралийские СМИ заподозрили ее в мошенничестве, Белль написала, что рак у нее "в крови, селезенке, мозге, матке и печени". Но и это неправда. Блогер призналась в этом в 2015 году и заявила, что она "прыгает" между правдой и тем, что ей кажется реальностью.



"Яблочный уксус" / Фото Netflix

О чем говорится в сериале

Сериал "Яблочный уксус" построен на тех же прыжках в реальности, о котором говорила Белль. События переносят зрителя то в 2015 год, то на несколько лет раньше, перепутывая факты и выдумки.

Шоу показывает, как Гибсон, как современная мошенница, использовала для своего обмана соцсети. Для славы и прибыли она эксплуатировала уязвимых людей.

"Яблочный уксус": смотрите трейлер онлайн

Также в мини-сериале появляется Мила Блейк – журналистка, которая ведет блог о своей болезни. У этой героини тоже есть реальный прототип – это Джессика Айнскоу, которая действительно болела саркомой, но пропагандировала "альтернативные" методы лечения. Она умерла в возрасте 30 лет.

Белль заимствует опыт Милы и строит свою виртуальную личность на ее истории, а впоследствии девушки становятся конкурентками. Они борются за статус лучшего инфлюенсера, который борется с раком и показывает свой путь.

Название сериала "Яблочный уксус" отсылает к одной из выдумок Белль Гибсон. Она утверждала, что пила уксус и так избавилась от ленточных червей.

Еще одна персонажка олицетворяет фанов Гибсон, которые действительно борются с болезнью и отказываются от доказательных методов лечения в пользу "альтернативных".

Сериал не раскрывает, какие мотивы преследовала Белль – слава, деньги, популярность? Страдала ли девушка от синдрома Мюнхгаузена, когда люди симулируют болезнь ради внимания и заботы? Об этом могут задуматься сами зрители. И подумать, не следят ли они за подобными инфлюенсерами, которые на самом деле не имеют никакого отношения к медицине.