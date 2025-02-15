Австралійський серіал "Яблучний оцет" складається з 6 епізодів, тож його можна переглянути всього за вечір. 24 Канал з посиланням на BBC детальніше розповість, що треба знати про це кіно.

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Історія шахрайки Белль Гібсон

У 2009 році австралійка Белль Гібсон публічно розповіла, що в неї рак мозку. А вже через 4 роки заявила, що перемогла онкологічне захворювання з допомогою здорового способу життя. Вона створила додаток з порадами для оздоровлення, їздила світом з лекціями й продавала книжку про здорову дієту і природні методи лікування.

Та все це було брехнею. У 2014 році, коли австралійські ЗМІ запідозрили її в шахрайстві, Белль написала, що рак у неї "у крові, селезінці, мозку, матці та печінці". Але й це неправда. Блогерка зізналася в цьому у 2015 році та заявила, що вона "стрибає" між правдою і тим, що їй здається реальністю.



"Яблучний оцет" / Фото Netflix

Про що йдеться в серіалі

Серіал "Яблучний оцет" побудований на тих самих стрибках у реальності, про який казала Белль. Події переносять глядача то у 2015 рік, то на кілька років раніше, переплутуючи факти й вигадки.

Шоу показує, як Гібсон, як сучасна шахрайка, використовувала для свого обману соцмережі. Для слави й прибутків вона експлуатувала вразливих людей.

"Яблучний оцет": дивіться трейлер онлайн

Також у мінісеріалі з'являється Міла Блейк – журналістка, яка веде блог про свою хворобу. У цієї героїні теж є реальний прототип – це Джесіка Айнскоу, яка справді хворіла на саркому, але пропагувала "альтернативні" методи лікування. Вона померла у віці 30 років.

Белль запозичує досвід Міли та будує свою віртуальну особистість на її історії, а згодом дівчата стають конкурентками. Вони борються за статус найкращого інфлюенсера, який бореться з раком та показує свій шлях.

Назва серіалу "Яблучний оцет" відсилає до однієї з вигадок Белль Гібсон. Вона стверджувала, що пила оцет і так позбулась стрічкових хробаків.

Ще одна персонажка уособлює фанів Гібсон, які справді борються з хворобою і відмовляються від доказових методів лікування на користь "альтернативних".

Серіал не розкриває, які мотиви переслідувала Белль – слава, гроші, популярність? Чи дівчина страждала від синдрому Мюнхгаузена, коли люди симулюють хворобу заради уваги й турботи? Про це можуть замислитися самі глядачі. Та поміркувати, чи не слідкують вони за подібними інфлюенсерами, які насправді не мають жодного стосунку до медицини.