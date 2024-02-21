Узнайте в материале Кино 24, о чем новый украинский сериал, кто сыграл главные роли и как реагируют зрители на ленту.

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"Цена побега": о чем новый украинский сериал

В сериале раскрывается история сироты Марты, которая больше всего мечтает о счастье, уют, создание своей настоящей семьи и, главное, любви. С самого детства Марта живет в семье приемных родителей и не имеет никакой информации о своей биологической семье. Ее единственной опорой и надеждой является учительница, которую Марта считает своим ангелом-хранителем.

Когда приемные родители решают уговорить Марту на брак с нелюбимым мужчиной, она решительно решает сбежать. Этот смелый шаг открывает для девушки возможность начать новую жизнь. Однако она еще не осознает, что этот путь будет наполнен испытаниями.

"Цена побега": смотрите онлайн трейлер сериала

Украинцы уже могут смотреть новую историю и наблюдать за неожиданными поворотами событий, которых никто не ожидает. Вот, как отзываются на сериал зрители:

  • "Как хорошо, что фильм на украинском языке, какой же наш язык певучий."
  • "Классный сериал, долго ждала его!"
  • "Фантазии 0. Все аналогично сценарию "С волками жить" только здесь другие актеры."
  • "Да, сценарий немного списан, но ведь актеры замечательные подобраны: Артем Позняк, Валерия Ходос, Виталик Салий да и все остальные. Класс!!! Спасибо!"
  • "Здесь пишут, что, кто видел "С волками жить", тому будет неинтересно смотреть. Я видела, теперь смотрю этот сериал и мне нравится. Отдельный респект за Виталия Салия!"

Кто сыграл роли в сериале "Цена побега"

В новом сериале "1+1 Украина" зрители смогут насладиться выступлениями многих молодых украинских актеров, таких как Анна Иванова, Дарья Плендер, Анастасия Нестеренко.

Кроме того, в производстве также приняли участие известная звезда "Екатерины" Валерий Ходос и Александр Третьяченко, который известен зрителям по своей роли отца Максима, председателя совета директоров косметической компании в сериале "Моя любимая Страшко".