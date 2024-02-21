Узнайте в материале Кино 24, о чем новый украинский сериал, кто сыграл главные роли и как реагируют зрители на ленту.

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"Цена побега": о чем новый украинский сериал

В сериале раскрывается история сироты Марты, которая больше всего мечтает о счастье, уют, создание своей настоящей семьи и, главное, любви. С самого детства Марта живет в семье приемных родителей и не имеет никакой информации о своей биологической семье. Ее единственной опорой и надеждой является учительница, которую Марта считает своим ангелом-хранителем.

Когда приемные родители решают уговорить Марту на брак с нелюбимым мужчиной, она решительно решает сбежать. Этот смелый шаг открывает для девушки возможность начать новую жизнь. Однако она еще не осознает, что этот путь будет наполнен испытаниями.

"Цена побега": смотрите онлайн трейлер сериала

Украинцы уже могут смотреть новую историю и наблюдать за неожиданными поворотами событий, которых никто не ожидает. Вот, как отзываются на сериал зрители:

"Как хорошо, что фильм на украинском языке, какой же наш язык певучий."

"Классный сериал, долго ждала его!"

"Фантазии 0. Все аналогично сценарию "С волками жить" только здесь другие актеры."

"Да, сценарий немного списан, но ведь актеры замечательные подобраны: Артем Позняк, Валерия Ходос, Виталик Салий да и все остальные. Класс!!! Спасибо!"

"Здесь пишут, что, кто видел "С волками жить", тому будет неинтересно смотреть. Я видела, теперь смотрю этот сериал и мне нравится. Отдельный респект за Виталия Салия!"

Кто сыграл роли в сериале "Цена побега"

В новом сериале "1+1 Украина" зрители смогут насладиться выступлениями многих молодых украинских актеров, таких как Анна Иванова, Дарья Плендер, Анастасия Нестеренко.

Кроме того, в производстве также приняли участие известная звезда "Екатерины" Валерий Ходос и Александр Третьяченко, который известен зрителям по своей роли отца Максима, председателя совета директоров косметической компании в сериале "Моя любимая Страшко".