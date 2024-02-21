Узнайте в материале Кино 24, о чем новый украинский сериал, кто сыграл главные роли и как реагируют зрители на ленту.
Советуем По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит посмотреть каждому
"Цена побега": о чем новый украинский сериал
В сериале раскрывается история сироты Марты, которая больше всего мечтает о счастье, уют, создание своей настоящей семьи и, главное, любви. С самого детства Марта живет в семье приемных родителей и не имеет никакой информации о своей биологической семье. Ее единственной опорой и надеждой является учительница, которую Марта считает своим ангелом-хранителем.
Когда приемные родители решают уговорить Марту на брак с нелюбимым мужчиной, она решительно решает сбежать. Этот смелый шаг открывает для девушки возможность начать новую жизнь. Однако она еще не осознает, что этот путь будет наполнен испытаниями.
"Цена побега": смотрите онлайн трейлер сериала
Украинцы уже могут смотреть новую историю и наблюдать за неожиданными поворотами событий, которых никто не ожидает. Вот, как отзываются на сериал зрители:
- "Как хорошо, что фильм на украинском языке, какой же наш язык певучий."
- "Классный сериал, долго ждала его!"
- "Фантазии 0. Все аналогично сценарию "С волками жить" только здесь другие актеры."
- "Да, сценарий немного списан, но ведь актеры замечательные подобраны: Артем Позняк, Валерия Ходос, Виталик Салий да и все остальные. Класс!!! Спасибо!"
- "Здесь пишут, что, кто видел "С волками жить", тому будет неинтересно смотреть. Я видела, теперь смотрю этот сериал и мне нравится. Отдельный респект за Виталия Салия!"
Кто сыграл роли в сериале "Цена побега"
В новом сериале "1+1 Украина" зрители смогут насладиться выступлениями многих молодых украинских актеров, таких как Анна Иванова, Дарья Плендер, Анастасия Нестеренко.
Кроме того, в производстве также приняли участие известная звезда "Екатерины" Валерий Ходос и Александр Третьяченко, который известен зрителям по своей роли отца Максима, председателя совета директоров косметической компании в сериале "Моя любимая Страшко".