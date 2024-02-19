Самый крутой после "Кайдашей": в Украине выйдет новый сериал, созданный во время войны

25 февраля состоится премьера первого украинского европейского сериала "Перевозчица". Сериал представляет миру совершенно новую героиню нового времени. Женщину, которая видит эту ужасную войну и делает то, что должна делать – спасает людей.

Лента создана Starlight Media в партнерстве со старейшей кинокомпанией мира Gaumont, европейскими партнерами-вещателями из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии, Швейцарии и глобальным дистрибьютором Beta.

Не пропустите По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит посмотреть каждому

О чем лента "Перевозчица"

"Перевозчица" – 10-серийная драма, рассказывающая историю психолога Лидии, которая сменила свою профессию во время войны, чтобы помогать тем, кто ищет родных или выбирается в безопасные места.

Автором идеи этой истории является шоураннер Евгений Туник: "Эта война изменила всех нас. И мы должны честно говорить о наших травмах и проблемах, потому что это первый шаг к их решению. Я надеюсь, что сериал сможет помочь украинцам в этом. А для всего мира он станет напоминанием: то, что сейчас вы не слышите так часто о событиях в Украине как в начале, не означает, что агрессия против нашего народа прекратилась. Мы здесь, мы боремся. И мы боремся не только за себя".

Каждая серия "Перевозчицы" – это новая драматическая и одновременно захватывающая история, которая разворачивается на глазах главной героини. И в каждой из этих историй зрителям откликнется что-то свое, личное.

Мои иностранные коллеги ошарашены, насколько украинцы сильные и крутые, ведь могут снимать во время войны настолько качественный продукт,

– поделилась Анастасия Карпенко, исполнительница главной роли Лидии.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

В ролях: Анастасия Карпенко, Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко, Надежда Левченко, Кристина Федорак, Виктор Жданов, Елена Борозенец, Александр Яцентюк, Олеся Островская, Лариса Руснак, Елена Олейникова, Михаил Дзюба, Елена Галл-Савальская, Дарья Федина, Алина Костюкова, Аня Лагодна и другие. Также в драме снялись французские актеры Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Актерское сообщество отмечает, что это самый крутой украинский сериал производства СТБ после "Поймать Кайдаша".

Украинская премьера "Перевозчика" состоится уже 25 февраля в 18:00 в эфире телеканала СТБ.