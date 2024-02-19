Стрічка створена Starlight Media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб'ютором Beta.

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Про що стрічка "Перевізниця"

"Перевізниця" – 10-серійна драма, що розповідає історію психологині Лідії, яка змінила свою професію під час війни, щоб допомагати тим, хто шукає рідних або вибирається в безпечні місця.

Автором ідеї цієї історії є шоуранер Євген Тунік: "Ця війна змінила всіх нас. І ми маємо чесно говорити про наші травми та проблеми, бо це перший крок до їхнього вирішення. Я сподіваюся, що серіал зможе допомогти українцям у цьому. А для всього світу він стане нагадуванням: те, що зараз ви не чуєте так часто про події в Україні як на початку, не означає, що агресія проти нашого народу припинилась. Ми тут, ми боремося. І ми боремося не лише за себе".

Кожна серія "Перевізниці" – це нова драматична і водночас захоплива історія, яка розгортається на очах головної героїні. І в кожній з цих історій глядачам відгукнеться щось своє, особисте.

Мої іноземні колеги ошелешені, наскільки українці сильні і круті, адже можуть знімати під час війни настільки якісний продукт,

– поділилася Анастасія Карпенко, виконавиця головної ролі Лідії.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

У ролях: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аліна Костюкова, Аня Лагодна та інші. Також у драмі знялися французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Акторська спільнота зазначає, що це найкрутіший український серіал виробництва СТБ після "Спіймати Кайдаша".

Українська прем'єра "Перевізниці" відбудеться вже 25 лютого о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ.