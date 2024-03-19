Украинцы уже успели оценить первые серии этой новой истории и влюбиться в сюжет. Читайте в материале Кино 24, какие отзывы о сериале пишут в сети и что известно о ленте "Просто Надежда".

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"Просто Надежда": что известно о сериале

Сюжет знакомит зрителей с Надеждой Ткаченко, матерью троих детей, которая посвятила всю свою жизнь воспитанию детей и заботе о муже.

Семья жила в Харькове, имела собственный дом и стабильный достаток, который обеспечивал глава семьи, Юрий Ткаченко. Однако война разбила не только их дома и мечты, но и семью. Юрий не смог справиться с испытаниями войны и финансовыми трудностями. Он отвез жену с детьми в городок Звягель к своей матери, а сам сбежал за границу.

Эта тематика, как по мне, очень актуальна сегодня, когда много мужчин пошли защищать страну и на женщин легла большая ответственность – пришлось перестраиваться психологически, брать себя в руки, быть для детей и мамой и папой, быть этой сильной женщиной, которая верит в счастливое будущее и на своем фронте строит новую жизнь. Украинские женщины очень сильные, даже если иногда кажется иначе. Поэтому этот проект – это ода каждой из них,

– говорит актриса, исполняющая роль Надежды, Зоряна Марченко.

"Просто Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Надежда оказывается в провинциальном Звягеле под строгим контролем свекрови Раисы Петровны. Однажды терпение женщины исчерпывается из-за постоянных вмешательств свекрови в ее жизнь. Надежда берет своих детей и отправляется в никуда.

В ролях: Зоряна Марченко, Артемий Егоров, Константин Корецкий, Ирина Авдеенко, Олег Власов, Екатерина Вишневая, Ирина Дорошенко, Андрей Пономаренко, Сергей Кисель, Вероника Мишаева, Даниил Сушко, Юлия Буйновская, Дарья Грачева, Михаил Пулянский, Полина Гаевая.

Сериал "Просто Надежда": реакция сети

Новая мелодрама уже успела завоевать любовь зрителей. Украинцы тепло отзываются о новой украинской ленте. Вот, что они пишут:

"Спасибо за фильм! Актеры исполняют роли очень реалистично. Эта Раиса Петровна такая мерзкая, что мне хочется заступиться за ее невестку. Это же надо так талантливо играть!"

"Только начала смотреть. Радуюсь родному языку, любимыми актерами! Думаю, почему свекрови так ненавидят своих невестки?"

"Сериал замечательный, жизненный. Будто о каждом из нас. Когда раньше было все, а не осталось ничего"

"Немного банальный сюжет, но затягивает"

"Интересный сериал, смотрю каждый день. Сюжет немного предсказуем, потому что понятно с кем будет Надежда, но наблюдать за развитием событий – очень классно"

Смотрите мелодраму "Просто Надежда" с понедельника по четверг в 20:00 на СТБ. Сериал также доступен на Ютуб. Поэтому смотрите ленту и делитесь своими отзывами в соцсетях.