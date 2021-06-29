"Достать ножи 2" Райана Джонсона на Netflix: стартовали съемки и показали первые кадры

Сегодня мы вам расскажем все, что надо знать о продолжении фильма "Достать ножи": о старте производства, кастингах, сюжете и самое главное – покажем первые кадры.

Второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниела Крейга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерена сделать франшизу. Продюсер Рэм Бергман также подтвердил желание продолжить историю детектива Бенуа Блана.

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Статус производства

Съемки официально начались 28 июня 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Netflix.

Netflix заплатил 450 миллионов долларов за права на фильм "Достать ножи" второй и третьей частей. Это дало Райану Джонсону "огромный творческий контроль" над сиквелами. Бюджет каждого последующего фильма будет не меньше, чем у первого, то есть – минимум 80 миллионов долларов будет потрачено на бюджет обоих фильмов.

Кастинг для "Достать ножи 2"

Понятно уже, что Дэниел Крейг вернется к своей роли.

Новые актеры в "Достать ножи 2"

Как и в первом фильме "Достать ножи", так и во втором также будут представлены несколько громких имен Голливуда. В течение мая и июня 2021 года медленно объявлялись имена тех, кто будет вовлечен во втором фильме. На следующем изображении все актеры расположены в порядке объявления, однако, еще неизвестно точно, кто какие роли сыграет.

Актеры "Достать ножи 2" / Фото Netflix

Дэвид Батиста , звезда "Стражей галактик" и "Армии мертвецов" первым попал в фильм.

, звезда "Стражей галактик" и "Армии мертвецов" первым попал в фильм. 11 мая к "Достать ножи 2" присоединился Эдвард Нортон .

. 12 мая присоединилась Жанель Моне ("Скрытые фигуры" и "Лунное сияние")

("Скрытые фигуры" и "Лунное сияние") 14 мая к актерскому составу присоединилась Кэтрин Хан . Недавно она оказалась в центре внимания благодаря роли Агаты в фильме Disney+ "Вандавижен".

. Недавно она оказалась в центре внимания благодаря роли Агаты в фильме Disney+ "Вандавижен". 18 мая в актерский состав добавили Лесли Одом-младшего . Популярность Одома-младшего недавно возросла благодаря его главной роли в диснеевском "Гамильтоне".

. Популярность Одома-младшего недавно возросла благодаря его главной роли в диснеевском "Гамильтоне". 20 мая к актерскому составу присоединилась Кейт Хадсон, известная по фильмам "Почти знамениты", "Война невест" и "Как избавиться от парня за 10 дней".

Сюжет фильма "Достать ножи 2"

остается, который известен такими проектами, как "Во все тяжкие" и "Петля времени". В 2020 году Райан Джонсон за этот фильм одержал победу на Оскаре в категории "Лучший сценарий".

Мало что известно о чем будет фильм, но знаем точно, что детектив Бенуа Блан будет заниматься новым расследованием. Райан Джонсон заявил, что помимо возвращения Дэниела Крейга, это будет единственная связь с первым фильмом.

На мой взгляд, я даже не думаю об этом, как о продолжении. Совершенно новый состав, совершенно новое место действия, совершенно новая загадка. Это просто еще одна загадка Бенуа Блана, понимаете? Это будет действительно весело,

– заявил режиссер фильма в одном из интервью.

Первые кадры со съемок фильма "Достать ножи 2"

Дата премьеры на Netflix

О точной дате премьеры еще не сообщают, но знаем, что фильм выйдет в 2022 году.



