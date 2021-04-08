Популярный детективный фильм "Ножи наголо" будет иметь 2 сиквела. И, кажется, Дэниел Крейг может заработать на них сумасшедшие деньги, которые превзойдут его заработок на фильмах о Джеймсе Бонде.

Зарплата Дэниэла Крейга в "Ножи наголо"

По неофициальным данным, актер Дэниел Крейг продолжит свою работу в фильмах "Ножи наголо". Ранее мужчина не скрывал, что вернулся бы к роли инспектора Бенуа Блана, а потому охотно согласился на предложение авторов ленты. И это неудивительно, ведь его зарплата в проекте составит более чем 100 миллионов долларов.

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Дэниел Крейг в фильме "Ножи наголо" / Фото Yahoo

Известно, что такой гонорар превзошел заработок Дэниэла Крейга в фильмах о Джеймсе Бонде. По данным Wikipedia , актер получал примерно 10 миллионов долларов за каждую из 5 частей франшизы. После съемок "007: Не время умирать" Дэниел Крейг объявил, что это будет последним его фильмом в "бондиане". Тогда авторы проекту увеличили зарплату актера, однако и это не заставило его остаться во франшизе.

"Ножи наголо": что известно о сиквелах

Экранизация романа Агаты Кристи вышла в 2019 году. Фильм рассказал о загадочном убийстве, которое произошло в имении автора детективных романов Гарлана Тромби. Мужчина умер в собственной комнате от ножевого ранения. А в убийстве подозревают каждого представителя семьи Тромби.

Права на фильм "Ножи наголо" купила компания Netflix. После этого кинопроизводители объявили о создании 2 сиквелов, которые разработает режиссер Райан Джонсон. Цена сделки составила 450 миллионов долларов, что значительно превышает прибыль от дебютной ленты. Учитывая затраты на кинопроизводство, фильмы будут нести немалые расходы для Netflix.

Да, это переплата, но Netflix как играет в шахматы, а все остальные – в шашки. Компания снимает с доски проверенный кинотеатральный проект и кладет его в карман. И это еще один способ перевоспитать аудиторию в том, чтобы перейти на стриминг платормы,

– пояснил представитель компании.

Пока неизвестно, когда начнутся съемки сиквелов "Ножи наголо".