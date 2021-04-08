Популярний детективний фільм "Ножі наголо" матиме 2 сиквела. І, здається, Деніел Крейг може заробити на них шалені статки, які перевершать його заробіток на фільмах про Джеймса Бонда.

Зарплата Деніела Крейга у "Ножі наголо"

За неофіційними даними, актор Деніел Крейг продовжить свою роботу у фільмах "Ножі наголо". Раніше чоловік не приховував, що повернувся б до ролі інспектора Бенуа Блана, а тому залюбки погодився на пропозицію авторів стрічки. І це не дивно, адже його зарплата у проєкті становитиме більше, ніж 100 мільйонів доларів.

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Деніел Крейг у фільмі "Ножі наголо" / Фото Yahoo

Відомо, що такий гонорар перевершив заробіток Деніела Крейга у фільмах про Джеймса Бонда. За даними Wikipedia, актор отримував приблизно 10 мільйонів доларів за кожну з 5 частин франшизи. Після зйомок "007: Не час помирати" Деніел Крейг оголосив, що це буде останнім його фільмом у "бондіані". Тоді автори проєкту збільшили зарплату актора, однак і це не змусило його залишитись у франшизі.

"Ножі наголо": що відомо про сиквели

Екранізація роману Агати Крісті вийшла у 2019 році. Фільм розповів про загадкове вбивство, яке сталось у маєтку автора детективних романів Гарлана Тромбі. Чоловік помер у власній кімнаті від ножового поранення. А у вбивстві підозрюють кожного представника родини Тромбі.

Права на фільм "Ножі наголо" купила компанія Netflix. Після цього кіновиробники оголосили про створення 2 сиквелів, які розробить режисер Раян Джонсон. Ціна угоди становила 450 мільйонів доларів, що значно перевищує прибуток від дебютної стрічки. Враховуючи витрати на кіновиробництво, фільми будуть нести чималі витрати для Netflix.

Так, це переплата, але Netflix наче грає в шахи, а всі решта – у шашки. Компанія знімає з дошки перевірений кінотеатральний проєкт і кладе його в кишеню. І це ще один спосіб перевиховати аудиторію в тому, щоб перейти на стрімінгові платорми,

– пояснив представник компанії.

Наразі невідомо, коли розпочнуться зйомки сиквелів "Ножі наголо".

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