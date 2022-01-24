"Ножи наголо 2": когда выйдет детективный фильм с Дэниелом Крейгом

Голливудская лента "Ножи наголо 2" (Knives Out), вероятнее всего, выйдет на стриминге Netflix осенью 2022 года. В ленте будут представлены громкие имена Голливуда: Дэниел Крейг, Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Кейт Хадсон и другие знаменитости.

Режиссером и продюсером фильма остается Райан Джонсон, который известен такими проектами, как "Во все тяжкие" и "Петля времени". В 2020 году Райан Джонсон за этот фильм одержал победу на Оскаре в категории "Лучший сценарий".

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Первая часть вышла в 2019 году и получила бешеный успех. В черной комедии речь шла о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опрашивал всех членов семьи, которые могли иметь "зуб" на своего пожилого родственника.

Сюжет фильма "Ножи наголо 2"

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Мало известно о чем будет фильм, но знаем точно, что детектив Бенуа Блан будет заниматься новым расследованием. Райан Джонсон заявил, что помимо возвращения Дэниела Крейга, это будет единственная связь с первым фильмом.

Совершенно новый состав, совершенно новое место действия, совершенно новая загадка. Это просто еще одна загадка Бенуа Блана, понимаете? Это будет действительно весело,

– заявил режиссер фильма в одном из интервью.

Подробнее о сюжетных линиях создатели нового проекта пока не сообщили. О завершении съемок второй части режиссер сообщил в своем твиттере 13 сентября.