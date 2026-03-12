Где смотреть онлайн семейную комедию "Ну мам", которая растрогала зрителей в кинотеатрах

22 января в украинский прокат вышел комедийный фильм "Ну мам" от режиссера Олега Борщевского и продюсера Евгения Таллера. Лента получила много положительных отзывов, а залы в кинотеатрах были заполнены зрителями.

6 марта фильм "Ну мам" вышел на платформе Netflix. Теперь его можно смотреть легально, оформив подписку, передает 24 Канал.

О чем фильм "Ну мам"?

Рейтинг IMDb: 6.5/10

В фильме собраны несколько историй, переплетающихся между собой. В нем показаны разные типы отношений между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни. Это трогательная семейная комедия о ценностях, любви, принятии и независимости.

Все началось с названия. Помню, ехал в машине, и в голове просто "щелкнуло": "НУ МАМ" – это же идеальное название! Оно настолько емкое, что не нужно дополнительно продавать историю зрителю, потому что все понятно без слов. Мне хотелось создать стоящую, глубокую и качественную историю, которая по-настоящему откликнулась бы каждому. Формат альманаха позволил показать эту тему под разными углами, сделав фильм многогранным,

– говорит Евгений Таллер о том, как родилась идея фильма.

В интервью Bazilik Media продюсер также признался, что темой ленты выбрал отношения между матерями и детьми, ведь хотел "поговорить через кино со своей мамой", которая умерла четыре года назад.

Евгений очень скучает по маме, поэтому хотел вспомнить их общие моменты через фильм. Например, одна из новелл – списана с семьи Таллера. В ней играют Олеся Жураковская, Александр Ярема и Дмитрий Павко.

Во время, когда многие семьи разделены тысячами километров, эта комедия может хотя бы на мгновение вернуть ощущение дома – в объятия родных. Судя по реакции залов, нам это удалось – люди узнают в героях своих близких,

– поделился продюсер.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

Актерский состав