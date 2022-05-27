О довоенной жизни Мариуполя: фильм "Почему я жив" с Ждановым получил награду в Каннах

На фестивале Silk Road Film Awards Cannes представили фильм о временах Второй мировой войны режиссера Виллена Новака "Почему я жив". Лента одержала победу в номинации Best Feature Film Director ("Лучший режиссер полнометражного фильма").

Как сообщили на фейсбук-странице Одесской киностудии, картина "Почему я жив" – это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине XX века. Команда искренне благодарна за высокую оценку их картины.

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"Почему я жив" получил награду в Каннах / Фото Silkroad Production

О чем рассказывает фильм "Почему я жив"

В картине идет речь о довоенной жизни в небольшом городе Мариуполе на берегу Азовского моря. По сюжету, 17-летние Фрося и Ленчик, страстно влюбленные друг в друга, мечтают о свадьбе, но Фрося – украинка, а Ленчик – еврей. Отец девушки против иноверцев в семье. Впрочем, жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионов людей приходит страшная война.

Из трейлера нам становится понятно, что фильм "Почему я жив" призывает к терпению, гуманности и взаимной любви, уважению и поддержке.

"Почему я жив": смотрите трейлер ленты

Следует заметить, что картину "Почему я жив" сняли по рассказу писателя и драматурга Евгения Митько "Теперь я турок, не казак...". "Произведение является автобиографическим – Евгений Николаевич родился в Мариуполе в 1930-е годы и прошел оккупацию. В конце 1990-х он написал сценарий фильма и выразил желание, чтобы режиссером картины выступил только Виллен Новак – классик украинского советского кинематографа как "Вторжение", "Две версии одного столкновения", "Гу-га", "Принцесса на бобах" и другие. Более 20 лет сценарий ждал реализации", – сообщило Госкино.

Актерский состав

Виктор Жданов;

Артем Вильбик;

Ирина Мельник;

Ольга Радчук;

Анастасия Борисова;

Алексей Горбунов;

Георгий Делиев.

Сценаристом картины выступил Евгений Митько, а продюсером – Андрей Осипов.

Фото из фильма "Почему я жив" / Фото из Кинориума

Напомним, кроме этой победы в Каннах отметили еще следующие фильмы:

"Слушая мир"

"Почему я жив"

"Степное"

"Ты – космос"

"Славная Революция"

А также в программе "Двухнедельник режиссеров" принял участие фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и в основном конкурсе - "Видение бабочки" Максима Наконечного. Каннский кинофестиваль продлится до воскресенья, 28 мая. За Золотую пальмовую ветвь сразятся 21 картина.