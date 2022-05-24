В этом году Ирина Целик на Каннском кинофестивале будет выбирать лучшую документальную ленту в жюри награды "Золотой глаз". Кроме этого, представит свою ленту "Я и Феликс".

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В Каннах: Ирина Целик описала ощущение на 90-й день войны

Ирина начала с того, что 90-й день войны – на самом деле плюс-минус 3000-й, если учитывать, что война началась 8 лет назад. Режиссер вспомнила: "В конце февраля этого года я впервые узнала, что это за физическое ощущение – волосы становятся дыбом. В ночь с 25-го на 26-е метров в 500 от нашего дома что-то попало в грузовик с боеприпасами, они долго взрывались, такая безумная дискотека".

Мы не знали тогда, что происходит. Я как будто не боялась за себя, но смотрела, как сын физически дрожит, и тогда впервые узнала о себе, что в состоянии стресса я впадаю в ступор, и только кожа головы стынет, а волосы – "шевелятся",

– сказала она.

Она продолжила: "Сегодня утром, в средоточии мирного лакшера жизни (в Каннах, – Кино 24), я спросонья услышала неожиданный звук снаружи (Вертолет? Что-то другое?), и снова – смотрю на сына, как он мирно спит, а у меня волосы становятся дыбом".

Я пропустила информацию, а утром увидела, что на днях россияне разбомбили военную учебную часть Десна, где погибли 87 человек. А потом увидела еще новые официальные факты сексуальных преступлений россиян, в частности, изнасилования украинских детей. Я не хочу это знать, но знаю. Оно неотступно следует за мной,

– поделилась переживаниями Ирина Целик.

Режиссеру достаточно тяжело быть в Каннах и наслаждаться процессом, просмотром лент и атмосферой. "Сижу на показах фильмов, общаюсь с людьми и так далее, но одновременно представляю эти изнасилования в деталях, и нет на то совета. А потом пишу об этом снова и снова, словно хожу кругами, бормочу, чтобы не забыть. Но ведь я не забуду. И вы не забудете", – с ужасом поделилась Ирина.

"Каждое утро замечаю, что у меня слишком много теперь седых волос, которых раньше не было. Молодые седые украинцы – это мы", – подытожила она.

Кстати, Ирина Целик стала первой украинкой в жюри награды "Золотой глаз" в Каннах. Вместе с Агнешкой Голланд и другими кинодеятелями она будет выбирать лучший документальный фильм фестиваля.



Ирина Целик с Агнешкой Голланд на Каннском кинофестивале / Фото Getty images

Напомним, польский режиссер Агнешка Голланд, президент Европейской киноакадемии, раскритиковала Каннский кинофестиваль за включение российского проекта в основной конкурс в этом году. Что она сказала – читайте по ссылке.