О друзьях, авантюрных путешествиях и монстрах: 3 новых интересных мультфильма для детей

Февраль и март подготовили нам немало увлекательных премьер. Кроме фильмов и сериалов, покажут 3 новых интересных мультфильма, на которые стоит пойти с детьми в кино в ближайшие месяцы.

Для малышей от года также найдется, что посмотреть. FILM.UA Group совместно с сетью кинотеатров Multiplex подготовили новый проект "Мультики в кино. Украинское для малышей". Второй выпуск стартует в кино с 17 февраля.

Обратите внимание Увлекательные фильмы, где герои испытывают удачу в рулетке

3 новых мультфильма, которые понравятся деткам

"Команда котиков"

Премьера: 3 февраля

Продолжительность: 98 минут

В мультике речь идет о девочке морского котика Куин. Ее жизнь не так спокойна, как можно было бы себе представить. В бескрайних водах у побережья Кейптауна ей приходится убегать и прятаться от надоедливых белых акул. Когда эти хищники съели ее лучшего друга, терпение девочки лопнуло. Заядлая Куин и ее команда смельчаков объединяют вместе во главе с дельфином Дольфи. Какие приключения жду героев – узнаете после просмотра ленты.

"Команда котиков": смотрите трейлер

"Кролецип и Хомяк Тьмы"

Премьера: 24 февраля

Продолжительность: 91 минута

События фильма происходят в фантастическом мире, полном опасностей и приключений. Король Петер, известный заяц-авантюрист, усыновил необычного мальчика – Кролеципа. Юный принц умен, изобретателен, обаятелен и очень неуклюж. По сюжету величайший злодей Королевства, родной брат Петера, убегает из тюрьмы и угрожает свергнуть авантюрного Короля, Кролецип отправляется в эпическую гонку против дяди вместе с Эйбом – саркастической черепахой, который уверен, что уже видел все и удивить его невозможно, и Мег – безрассудным экспертом по боевым искусствам. Они сделают все ради поиска главного артефакта для их спасения.

Приключенческий мультфильм должен понравиться не только детям, но и их родителям – настоящим поклонникам "Индианы Джонса".

"Кролецип и Хомяк Тьмы": смотрите трейлер

"Лига монстров"

Премьера: 24 февраля

Продолжительность: 95 минут

Интересно представить мир, где вместе с людьми живут монстры! Любимым видом досуга этого фантастического мира являются грандиозные бои монстров на ринге. Этот мультфильм – увлекательная история, как тренер готовит монстра-новичка, в которого никто не верит. Их ждут настоящие испытания!

"Лига монстров": смотрите трейлер

Что известно о проекте "Мультики в кино. Украинское для малышей"

Второй выпуск выйдет 17 февраля, в котором покажут новые серии мультфильмов "Храбрые зайцы", "210 добрых дел", "Маленький городок" и "Першосвит". Вместе с малышами любимые герои отправляются в увлекательные приключения.

"Мультики в кино. Украинское для малышей": смотрите трейлер 2 выпуска