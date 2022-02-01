Для малюків від року також знайдеться, що подивитися. FILM.UA Group спільно з мережею кінотеатрів Multiplex підготували новий проєкт "Мультики в кіно. Українське для малят". Другий випуск стартує в кіно з 17 лютого.

Зверніть увагу Захопливі фільми, де герої випробовують удачу в рулетці

3 нові мультфільми, що вийдуть у лютому 2022 року

"Команда котиків"

Прем’єра: 3 лютого

Тривалість: 98 хвилин

У мультику йдеться про дівчинку морського котика Куїн. Її життя не таке спокійне, як можна було б собі уявити. У безкраїх водах біля узбережжя Кейптауна їй доводиться тікати й ховатися від надокучливих білих акул. Коли ці хижаки з’їли її найкращого друга, терпець дівчинки увірвався. Завзята Куїн та її команда відчайдухів об’єднують разом на чолі з дельфіном Дольфі. Які пригоди чекаю на героїв – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Команда котиків": дивіться трейлер

"Кролецип та Хом’як Темряви"

Прем’єра: 24 лютого

Тривалість: 91 хвилина

Події фільму відбуваються у фантастичному світі, сповненому небезпек та пригод. Король Петер, відомий заєць-авантюрист, усиновив незвичайного хлопчика – Кролеципа. Юний принц розумний, винахідливий, привабливий і дуже незграбний. За сюжетом найбільший лиходій Королівства, рідний брат Петера, втікає з в'язниці та погрожує повалити авантюрного Короля, Кролецип вирушає в епічну гонку проти дядька разом з Ейбом – саркастичною черепахою, який впевнений, що вже бачив все і здивувати його неможливо, та Мег – безрозсудним експертом з бойових мистецтв. Вони зроблять все заради пошуку головного артефакту для їх рятування Хом'яка Темряви.

Пригодницький мультфільм мав би сподобатися не лише дітям, а і їхнім батькам – справжнім шанувальникам "Індіани Джонса".

"Кролецип та Хом’як Темряви": дивіться трейлер

"Ліга монстрів"

Прем’єра: 24 лютого

Тривалість: 95 хвилин

Цікаво уявити світ, де разом із людьми живуть монстри! Улюбленим видом дозвілля цього фантастичного світу є грандіозні бої монстрів на рингу. Цей мультфільм – захоплива історія, як тренер готує монстра-новачка, в якого ніхто не вірить. На них чекають справжні випробування!

"Ліга монстрів": дивіться трейлер

Що відомо про проєкт "Мультики в кіно. Українське для малят"

Другий випуск вийде 17 лютого, в якому покажуть нові серії мультфільмів "Хоробрі зайці", "210 добрих справ", "Маленьке містечко" та "Першосвіт". Разом із малюками улюблені герої вирушать у захопливі пригоди.

"Мультики в кіно. Українське для малят": дивіться трейлер 2 випуску