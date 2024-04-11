О смерти знаменитости сообщила его семья на официальной странице Симпсона в соцсети Х (ранее известная как твиттер). У него осталось четверо детей.

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Умер О. Джей Симпсон

Семья актера сообщила, что причиной его смерти стал рак. Близкие О. Джея Симпсона просят об уважении к личному пространству.

10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, отошел в вечность в борьбе с раком. Его окружали дети и внуки. В это время его семья просит вас уважать их желание уединения и милосердия,

– написала семья звезды.

О. Джей Симпсон сообщил о диагнозе еще в прошлом году. Он говорил, что прошел лечение и поборол рак.

Что известно об О. Джее Симпсоне