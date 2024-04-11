О смерти знаменитости сообщила его семья на официальной странице Симпсона в соцсети Х (ранее известная как твиттер). У него осталось четверо детей.
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Умер О. Джей Симпсон
Семья актера сообщила, что причиной его смерти стал рак. Близкие О. Джея Симпсона просят об уважении к личному пространству.
10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, отошел в вечность в борьбе с раком. Его окружали дети и внуки. В это время его семья просит вас уважать их желание уединения и милосердия,
– написала семья звезды.
О. Джей Симпсон сообщил о диагнозе еще в прошлом году. Он говорил, что прошел лечение и поборол рак.
Что известно об О. Джее Симпсоне
- Первое мировое признание О. Джей Симпсон получил на футбольном поле. Он был первым в истории НФЛ (Национальной футбольной лиги), кто пробежал 2 тысячи ярдов в одном сезоне.
- Как актер О. Джей Симпсон попробовал себя в кинокомедии "Голый пистолет" и нескольких других фильмах.
- О. Джей Симпсон также стал фигурантом одного из самых громких судебных процессов в США. В середине 90-х спортсмена обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Более 100 миллионов зрителей тогда следили за скандальным делом футболиста.
- Сначала присяжные оправдали его, но уже в 1997 году признали виновным. Симпсон должен был заплатить семье погибшего Голдмана 33,5 миллиона долларов. О. Джея арестовывали еще несколько раз за преступления: ограбления и тому подобное. В 2017 году он покинул тюрьму: судья решил освободить его за хорошее поведение.