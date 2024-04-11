Про смерть знаменитості сповістила його родина на офіційній сторінці Сімпсона у соцмережі Х (раніше відома як твітер). У нього залишилося четверо дітей.

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Помер О. Джей Сімпсон

Сім'я актора повідомила, що причиною його смерті став рак. Близькі О. Джея Сімпсона просять про повагу до особистого простору.

10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, відійшов у вічність у боротьбі з раком. Його оточували діти та онуки. У цей час його сімʼя просить вас поважати їхнє бажання усамітнення і милосердя,

– написала родина зірки.

О. Джей Сімпсон сповістив про діагноз ще минулого року. Він казав, що пройшов лікування та поборов рак.

Що відомо про О. Джея Сімпсона