О матери и ее маленьком сыне: Сенцов снимет фильм на английском языке в стиле Веса Андерсона

Олег Сенцов с первого дня войны защищающий Украину от врага, работает вместе с продюсером "Носорога" Денисом Ивановым над новым фильмом. Он будет называться Shining World и будет рассказывать о матери и ее маленьком сыне.

По идее семья будет жить в маленьком американском городке в 1960-х годах, а события будут происходить как в реальном мире, так и в воображении юного главного героя. Денис Иванов описал будущую ленту как "сказку" с эхом причудливого тона кинорежиссера Веса Андерсона.

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Олег Сенцов снимет фильм на английском языке Shining World

Фильм основан на романе Олега Сенцова, который он написал во время незаконного заключения в России. Сначала продюсер Иванов намеревался продать сценарий, чтобы обеспечить Сенцову небольшую прибыль после его увольнения, но Сенцов отказался и подчеркнул, что сам будет снимать фильмы по собственным сценариям.

По словам Иванова, Олег был достаточно прямолинеен и сказал: "Нет, мои сценарии принадлежат мне. Я хочу снимать свои фильмы".

Дуэт начал работать над сценарием, отправляя корреспонденцию туда и обратно через тюремную систему (несмотря на вмешательство цензоров, Иванов настаивал на том, что она более эффективна, чем российская почтовая служба). Это было нетрадиционное, но плодотворное сотрудничество.

Между режиссером и продюсером не всегда есть время обсудить основные вопросы по сюжету, – сказал Иванов, дополнив: "К счастью, у нас было время обсудить проект в деталях".

Контракт на съемки фильма Shining World был подписан через месяц после увольнения Сенцова, но у режиссера уже были в работе два других полнометражных фильма. Криминальная драма "Носорог" вышла в 2021 году, а второй фильм – семейная драма "Кай" – все еще находится на этапе финансирования. Эти два проекта приостановлены, ведь Сенцов присоединился к украинской армии в первый день российского вторжения и сейчас борется на передовой в восточном регионе страны.

Лента станет англоязычным дебютом Сенцова. Кроме этого Иванов сказал, что чувствует ответственность за финансирование фильма, поскольку режиссер борется на передовой. "Россияне унесли столько лет жизни Олега, лучших лет. Теперь они берут еще год", – сказал он. "Надеюсь, он будет в безопасности. Но я действительно хочу помочь ему реализовать свои идеи".

Напомним, 23 мая криминальная драма Сенцова "Носорог" выйдет на Netflix. Она рассказывает о лихих 1990-х годах.

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