За ідеєю, сім’я житиме у маленькому американському містечку у 1960-х роках, а події будуть відбуватися як в реальному світі, так і в уяві юного головного героя. Денис Іванов описав майбутню стрічку як "казку" з відлунням химерного тону кінорежисера Веса Андерсона.

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Олег Сенцов зніме фільм англійською мовою Shining World

Фільм заснований на романі Олега Сенцова, який він написав під час незаконного ув’язнення у Росії. Спочатку продюсер Іванов мав намір продати сценарій, щоб забезпечити Сенцову невеликий прибуток після його звільнення, але Сенцов відмовився і наголосив, що сам зніматиме фільми за власними сценаріями.

За словами Іванова, Олег був досить прямолінійний і сказав: "Ні, мої сценарії належать мені. Я хочу знімати свої фільми".

Дует почав працювати над сценарієм, відправляючи кореспонденцію туди та назад через тюремну систему (попри втручання цензорів, Іванов наполягав у тому, що вона ефективніша, ніж російська поштова служба). Це було нетрадиційне, але плідне співробітництво.

Між режисером та продюсером не завжди є час обговорити основні питання щодо сюжету, – сказав Іванов, доповнивши: "На щастя, ми мали час обговорити проєкт у деталях".

Контракт на зйомки фільму Shining World був підписаний через місяць після звільнення Сенцова, але у режисера вже були в роботі два інші повнометражні фільми. Кримінальна драма "Носоріг" вийшла у 2021 році, а другий фільм – сімейна драма "Кай" – все ще перебуває на етапі фінансування. Наразі ці два проєкти призупинено, адже Сенцов приєднався до української армії в перший день російського вторгнення і зараз бореться на передовій у східному регіоні країни.

Стрічка стане англомовним дебютом Сенцова. Крім цього, Іванов сказав, що відчуває відповідальність за фінансування фільму, оскільки режисер бореться на передовій. "Росіяни забрали стільки років життя Олега, найкращих років. Тепер вони беруть ще рік", – сказав він. "Сподіваюся, він буде у безпеці. Але я справді хочу допомогти йому реалізувати свої ідеї".

Нагадаємо, 23 травня кримінальна драма Сенцова "Носоріг" вийде на Netflix. Вона розповідає про лихі 1990-ті роки.

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