Як повідомляє 24 канал, кримінальна драма Сенцова – один із небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі. У лютому редакція Кіно 24 взяла коментар у продюсера фільму та директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова, який якраз і наголосив, що на онлайн прем'єру стрічки на Netflix варто чекати орієнтовно у травні 2022 року.

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Це перший український фільм, який купила велика корпорація ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює й у нього буде велика кількість глядачів, зокрема й онлайн,

– сказав Іванов.

Сюжет фільму Олега Сенцова

За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 1990-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

Історія створення фільму

Дев'ять років тому, 2012 року, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак, розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.

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Зйомки кримінальної драми "Носоріг" відбувались у різних містах України таких, як Кривий Ріг, Львів та Київ й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.