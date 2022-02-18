Олег Сенцов розповів 24 каналу, що дуже задоволений акторським складом "Носорога". Зазначимо, головну роль у фільмі зіграв Сергій Філімонов – він же непрофесійний актор.

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Чому у стрічці Олега Сенцова грають непрофесійні актори

Режисер поділився, що "не знає в Україні такого актора, який би міг виконати головну роль для "Носорога". Тому, разом із кастинг-директоркою Анастасією Чорною та творчою командою фільму, почали шукати людей "серед футбольних фанатів, колишніх спортсменів, військових, навіть серед колишніх в'язнів".

Нам потрібні були люди, які бачили смерть, брали участь у справжніх бійках, тримали зброю,

– поділився режисер.

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За словами Сенцова, усі екшн-сцени у головного героя "Носорога" Сергія Філімонова вийшли дуже органічно. Оскільки він не мав акторської підготовки, то вийшло складніше з драматичними моментами. Але, "з іншої сторони, два призи у Батумі та Стокгольмі за найкращу акторську роботу говорять самі за себе", – доповнив він.

Ми оточили Сергія професійними акторами, багато з них є невідомими. Я взагалі вважаю, що у нас є багато хороших акторів, але їм треба давати чітко поставлену мету та роль, і вимагати, багато вимагати, тоді буде результат,

– поділився з Кіно 24 Олег Сенцов.



Сергій Філімонов / Фото пресслужби фільму

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Цікаво, що непрофесійних акторів команда фільму зібрала з Кривого Рогу та Києва. Як обирали актора на головну роль? Метою було знайти людину, максимально схожу на Носорога. Кастинги були довгими, претендентів приводили по 3 – 4 рази, які репетирували однакові сцени у різних парах. Це допомогло акторам "розкритись" у різних ситуаціях, а режисеру побачити того, хто найкраще підходить для певної ролі.

Важливо. Читайте велике інтерв'ю про фільм "Носоріг" з режисером Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у межах проєкту " Інтерв'ю 24".

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