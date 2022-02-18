Олег Сенцов рассказал 24 каналу, что очень доволен актерским составом "Носорога". Отметим, главную роль в фильме сыграл Сергей Филимонов – он непрофессиональный актер.
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Почему в фильме Олега Сенцова играют непрофессиональные актеры
Режиссер поделился, что "не знает в Украине такого актера, который мог бы исполнить главную роль для "Носорога". Поэтому, вместе с кастинг-директором Анастасией Черной и творческой командой фильма, начали искать людей "среди футбольных фанатов, бывших спортсменов, военных, даже среди бывших узников".
Нам нужны были люди, которые видели смерть, участвовали в настоящих драках, держали оружие,
– поделился режиссер.
По словам Сенцова, все экшн-сцены у главного героя "Носорога" Сергея Филимонова получились очень органично. Поскольку у него не было актерской подготовки, то получилось сложнее с драматическими моментами. Но, "с другой стороны, два приза в Батуми и Стокгольме за лучшую актерскую работу говорят сами за себя", – дополнил он.
Мы окружили Сергея профессиональными актерами, многие из них неизвестны. Я вообще считаю, что у нас много хороших актеров, но им нужно давать четко поставленную цель и роль, и требовать, много требовать, тогда будет результат,
– поделился с Кино 24 Олег Сенцов.
Сергей Филимонов / Фото пресс-службы фильма
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Интересно, что непрофессиональных актеров команда фильма собрала из Кривого Рога и Киева. Как выбирали актера на главную роль? Целью было найти человека, максимально похожего на Носорога. Кастинги были длинными, претендентов приводили по 3 – 4 раза, которые репетировли одинаковые сцены в разных парах. Это помогло актерам "раскрыться" в разных ситуациях, а режиссеру увидеть того, кто лучше подходит для определенной роли.
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