У фейсбуці Олег Сенцов показав промовисте фото на тлі синього неба та жовтого ріпака, однак під час війни воно "посіріло". Саме так режисер зазначив у соцмережі.

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Раніше Сенцов розповідав, що чимало людей постраждали від війни. За його словами, є й дуже багато тварин, які бігають, ховаються у фронтовій смузі, і показав фото з врятованим котом.

Крім цього, режисер впевнений, що Україна переможе. Режисер наголошує, що війна буде жорсткою, але триватиме недовго. За час служби Сенцов "навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW".

Олег Сенцов на тлі синього неба та жовтого ріпака

Барвисте поле, яке насправді "сіре",

– підписав фото Олег Сенцов.



Олег Сенцов на тлі синього неба та жовтого ріпака / Фото з фейсбуку режисера

"Азовсталь, ми віримо!": Олег Сенцов звернувся до друга

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов звернувся до свого побратима Вальтера, який перебуває в "Азовсталі" і не виходить на зв’язок.

Вальтер, друже, я знаю що ти ще там. Я знаю, що ти живий, хоч і третій день не виходиш на зв’язок. Я знаю, що ти продовжуєш боротися, хоч і давно вже поранений. Я знаю, що поруч з тобою одні Герої й ти один з них,

– сказав Сенцов.

"Будь-які слова – це порожнеча, якщо ти не можеш допомогти, а я не можу тобі зараз допомогти. До тебе сто кілометрів, які я не в змозі пройти. Вибач", – доповнив він.

Я не вірю в дива, я вірю в людей, які можуть робити неймовірне. Ви зробили неймовірне. Можливо ти ніколи не прочитаєш цей пост, а можливо лайкнеш його через годину. Ми не знаємо свого майбутнього,

– написав режисер.

Режисер нагадав, що п’ять років тому Вальтер вірив, що Сенцов повернеться звідти, звідки важко повернутися. "Зараз я вірю, що ти повернешся звідти, де ти є зараз. Азовсталь, ми віримо!",– підсумував він.

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До речі, стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". Українська прем’єра відбулася 17 лютого, а на Netflix фільм вийде 23 травня 2022 року. Більше про фільм читайте в інтерв’ю з Сенцовим за посиланням.