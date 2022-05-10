Сеітаблаєв наголосив, що у нього завжди були складні відносини з квітами жовтого кольору. Однак, дійшов висновку, що всі квіти мають цвісти.

Читайте також Нас не знищити, – інтерв’ю з авторами фільму "Памфір" про Канни та унікальність українців

Ахтем Сеітаблаєв показав промовисте фото на тлі синього неба та ріпака

Завжди були складні відносини з квітами жовтого кольору, одразу скажу: "Квіти в цьому не винні, їм впевнений, байдуже, подобаються вони мені, чи ні. Винні скоріше події, неприємним нагадуванням яких вони були. Але тут, під Миколаєвом, в полі звичайного рапсу, чудового жовтого кольору, згадався вислів "Всі квіти мають цвісти"… і відпустило,

– підписав фото Ахтем.



Ахтем Сеітаблаєв / Фото з інстаграму режисера

Нагадаємо, нещодавно актори Ахтем Сеітаблаєв і Олексій Тритенко весело станцювали під пісню Stefania гурту Kalush Orchestra. Таким чином вони 30 квітня привітали прикордонників зі святом.

Декілька місяців тому Ахтем Сеітаблаєв завершив зйомки воєнної драми "Мирний-21", де зіграв Олексій Тритенко. Вона розповідає про Луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну.

Фільм заснований на реальних подіях, які розгорнулися на Сході України у червні 2014 року, цього року також поїде в Канни. "Мирний-21" – сторінка з історії про героїчний спротив українських прикордонників, які відзначають професійне свято, День прикордонника України, 30 квітня.