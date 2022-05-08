У фейсбуці Олег Сенцов наголосив, що чимало людей постраждали від війни. Однак, є й дуже багато тварин, які бігають, ховаються у фронтовій смузі, передає 24 канал.

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Олег Сенцов показав фото з врятованим котом

"Багато людей страждають від цієї війни. Хочеться якось усіх захистити, допомогти, а ще помститися за їхні страждання. Але це не завжди вдається. А ще є тварини, розгублені, яких дуже багато бігає та ховається у фронтовій смузі. Їхньому мирному життю також прийшов кінець", – наголосив режисер.

За словами Сенцова, тварини також страждають і потребують допомоги. Крім цього, режисер повідомив, що прихистив одного котика, який отримав поранення лапки.

Вдома в мене вже живе один такий (всиновлений?) кіт, а на нашій базі – пес Паркер. Цього безпритульника з пошкодженою лапою передали на піклування до дружнього підрозділу. Українці своїх не кидають!,
– сказав він.


Олег Сенцов показав фото з врятованим котом / Фото з фейсбуку режисера

"Тварини – це частина нашого мирного життя": реакція мережі

У коментарях українці висловили підтримку Сенцову. Зокрема режисер Михайло Іллєнко побажав "Перемоги, здоров'я і повернення до Професії", а українська письменниця, перекладачка, редакторка Наталка Малетич нагадала що українці – це сила, і подякувала за оборону і захист як людей, так і звірят.

Ще більше коментарів у фейсбуці Сенцова:

  • "Олеже, ви справжня людина, бо не заховалися, пішли захищати Україну. Дякую вам! Повертайтеся живим додому!"
  • "І тваринок теж шкода. Це частина нашого мирного життя"
  • "Паркеру привіт"
  • "Наші котики!"
  • "Дякую вам, пощастило вухастику!"
  • "Дякую за гуманність. Дякую за захист нас"
  • "Бережіть себе, пане Олеже!"
  • "Як добре, що ви піклуєтесь ще й про тварин. Їх також шкода".

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"Азовсталь, ми віримо!": Олег Сенцов звернувся до друга

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов звернувся до свого побратима Вальтера, який перебуває в "Азовсталі" і не виходить на зв’язок.

Вальтер, друже, я знаю що ти ще там. Я знаю, що ти живий, хоч і третій день не виходиш на зв’язок. Я знаю, що ти продовжуєш боротися, хоч і давно вже поранений. Я знаю, що поруч з тобою одні Герої й ти один з них,
– сказав Сенцов.

"Будь-які слова – це порожнеча, якщо ти не можеш допомогти, а я не можу тобі зараз допомогти. До тебе сто кілометрів, які я не в змозі пройти. Вибач", – доповнив він.

Я не вірю в дива, я вірю в людей, які можуть робити неймовірне. Ви зробили неймовірне. Можливо ти ніколи не прочитаєш цей пост, а можливо лайкнеш його через годину. Ми не знаємо свого майбутнього,
– написав режисер.

Режисер нагадав, що п’ять років тому Вальтер вірив, що Сенцов повернеться звідти, звідки важко повернутися. "Зараз я вірю, що ти повернешся звідти, де ти є зараз. Азовсталь, ми віримо!",– підсумував він.

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